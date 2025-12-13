میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ثبت ۲ فوتی براثر آنفولانزا در استان کرمانشاه

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به ثبت دو مورد فوت ناشی از آنفولانزا در استان، گفت: پیش‌بینی می‌شود طی دو تا چهار هفته آینده شیوع بیماری به مرحله سیر نزولی وارد شود.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۶۹
| |
1383 بازدید

ثبت ۲ فوتی براثر آنفولانزا در استان کرمانشاه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر علی سروش، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بروز بیماری آنفلوآنزا در استان اظهار کرد: بروز این بیماری از نیمه دوم آبان آغاز شده و براساس داده‌های ثبت‌شده، روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد.

وی افزود: آستانه هشدار آنفلوآنزا ۱۰ درصد تعریف شده و استان کرمانشاه از هفته چهارم آبان از سطح هشدار عبور کرده است.

وی با تأکید بر اینکه الگوی شیوع در استان مطابق مدل‌های معتبر اپیدمیولوژیک پیش می‌رود، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد روند افزایش بیماران در چارچوب الگوی طبیعی فصل بوده و با یک روند قابل انتظار مواجه هستیم، بنابراین افزایش غیرعادی یا غیرمنتظره‌ای در استان مشاهده نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با ابراز تأسف از ثبت دو مورد فوت ناشی از آنفلوانزا در استان، گفت: با توجه به روند منحنی بیماری، پیش‌بینی می‌شود طی دو تا چهار هفته آینده شیوع بیماری به مرحله سیر نزولی وارد شود.

سروش همچنین با اشاره به آماده‌باش کامل حوزه سلامت استان، افزود: تمامی مراکز بهداشتی و بیمارستانی در شهرستان‌ها دستورالعمل‌های کشوری مرتبط با مدیریت و درمان آنفلوانزا را دریافت کرده‌اند و آمادگی کامل برای ارائه خدمت دارند. در مرکز استان نیز بیمارستان امام رضا (ع) برای بیماران بزرگسال و بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی برای بیماران کودک به‌صورت کامل در حال پذیرش و ارائه خدمت هستند.

وی ادامه داد: در حوزه دارو نیز هیچ کمبودی وجود ندارد و دارو‌های اختصاصی درمان آنفلوآنزا براساس پروتکل‌های درمانی در سطح استان در دسترس است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه رعایت چند نکته ساده می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کاهش ابتلا به این بیماری ایفا کند، افزود: استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، شست‌وشوی مکرر دست‌ها، تهویه مناسب محیط‌های بسته، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری به‌خصوص برای گروه‌های پرخطر، خودداری از خوددرمانی و استراحت در منزل در صورت داشتن علائم و مراجعه به مراکز درمانی در صورت تشدید نشانه‌ها از مهم‌ترین مواردی است که باید به آن توجه شود. همچنین توصیه می‌شود گروه‌های پرخطر از جمله سالمندان، بیماران مزمن و زنان باردار نسبت به دریافت واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.

سروش با تأکید بر اینکه نظام سلامت استان با آمادگی کامل در حال مدیریت شرایط است، اظهار کرد: از مردم استان درخواست می‌کنیم با رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری با کادر سلامت، ما را در عبور از این دوره بیماری همراهی کنند تا بتوانیم هرچه سریع‌تر شاهد کاهش موارد ابتلا در استان باشیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آنفولانزا شیوع کرمانشاه فوت تهویه سالمندان واکسن آنفولانزا کادر سلامت دکتر علی سروش
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کردستان
شیوع ابر آنفلوآنزا مدارس انگلیس را تعطیل کرد
صاعقه منجر به فوت یک نفر در دهلران شد
ظفرقندی: الان در قله پیک آنفلوآنزا هستیم
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
جزئیات تعطیلی برای هفته آینده در آذربایجان شرقی
افزایش شیوع بیماری آنفلوانزا در آذربایجان‌غربی
عکس: سراب روانسر قبل و بعد بارش‌های چند روز گذشته
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e2j
tabnak.ir/005e2j