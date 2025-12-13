زمان واریز سود سهام عدالت نهایی شد

در حالی که خانوادهها برای بلندترین شب سال آماده میشوند، سود سهام عدالت ۱۴۰۴ به عنوان عیدی حمایتی دولت، اواخر آذر واریز میشود تا بخشی از هزینههای خانوارها را پوشش دهد. این واریز خودکار، بیش از ۴۴ میلیون سهامدار را منتظر گذاشته و فرصتی طلایی برای تأمین نیازهای پایان سال است.
زمانبندی واریز سود سهام عدالت در پیش از شب یلدا
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین نوشت: به گفته رئیس اتحادیه سهام عدالت کشور، مرحله اول سود سهام عدالت مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۳، در روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۴ و پیش از شب یلدا واریز خواهد شد. این زمانبندی هوشمندانه انتخاب شده تا سهامداران بتوانند از این حمایت مالی برای خریدهای یلدایی مانند میوه، شیرینی و اقلام ضروری استفاده کنند. واریز به صورت کاملاً خودکار انجام میشود و نیازی به اقدام اضافی نیست، مگر در موارد خاص.
چه کسانی مشمول دریافت سود سهام عدالت ۱۴۰۴ هستند؟
بر اساس اعلام منابع رسمی مانند شرکت سپردهگذاری مرکزی، گروههای زیر در مرحله اول سود سهام عدالت ۱۴۰۴ مشمول دریافت هستند:
- سهامداران با حساب فعال: دارندگانی که شماره شبا بانکی صحیح و فعال ثبت کردهاند، سود به طور خودکار به حسابشان واریز میشود. مثلاً اگر قبلاً سود سال ۱۴۰۲ را دریافت کردهاید، احتمالاً مشمول این مرحله هم هستید.
- سهامداران عقبمانده: کسانی که در مراحل قبلی موفق به دریافت نشدهاند، باید فوراً اطلاعات بانکی خود را از طریق سامانه سجام یا اپلیکیشنهای مرتبط بررسی و اصلاح کنند تا از این فرصت جا نمانند.
-وراث سهامداران فوتشده: پس از احراز هویت قانونی و ثبت مدارک در سامانه مربوطه، وراث میتوانند سود متوفی را دریافت کنند. این فرآیند معمولاً چند روز طول میکشد، پس هرچه زودتر اقدام کنید.
اگر شماره شبا اشتباه یا غیرفعال باشد، واریز انجام نمیشود و سود به مرحله بعدی موکول میگردد.
مبلغ سود سهام عدالت ۱۴۰۴ چقدر است؟
شرکت سپردهگذاری مرکزی هنوز مبالغ دقیق سود عملکرد سال ۱۴۰۳ را اعلام نکرده، اما بر اساس مرحله قبلی (عملکرد ۱۴۰۲) که بیش از ۴۴ میلیون نفر دریافت کردند، میتوان تخمینی داشت:
ارزش سهام سود پرداختی (۱۴۰۲)
۴۹۲ هزار تومان ۸۱۴ هزار تومان
۵۳۲ هزار تومان ۸۸۱ هزار تومان
۱ میلیون تومان ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
برای سال ۱۴۰۳، مبالغ پس از محاسبات نهایی و بر اساس سود شرکتهای سرمایهپذیر، به صورت مرحلهای واریز میشود. انتظار میرود با توجه به رشد بازار، سودها افزایش یابد.
نحوه پیگیری و اصلاح اطلاعات
برای مشاهده وضعیت حساب، ارزش سهام و زمان واریز، به سامانه samaneh.sejam.ir مراجعه کنید یا از اپلیکیشنهای مرتبط استفاده نمایید. اگر سؤالی دارید، با مرکز تماس سهام عدالت (شمارههای اعلامشده در سایت رسمی) ارتباط بگیرید. این سود نه تنها حمایت مالی است، بلکه نمادی از عدالت اقتصادی در آستانه یلدا به شمار میرود.