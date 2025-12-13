میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزییات توقیف نفت‌کش خارجی در خلیج فارس

رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک کشتی نفتکش خارجی به اتهام حمل ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در دریای عمان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۶۵
| |
5084 بازدید
|
۳
جزییات توقیف نفت‌کش خارجی در خلیج فارس

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در ادامه روند رصد و پایش اطلاعاتی تحرکات مشکوک به قاچاق سوخت در مرز‌های آبی کشور در پهنه‌ی دریای عمان، ضابطان با اخذ مجوز قضایی پس از بازرسی یک فروند کشتی نفتکش خارجی در آب‌های تحت حاکمیت ایران در حوزه غرب جاسک به دلیل تخلفات متعدد دریانوردی و نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور، نسبت به توقیف آن به اتهام حمل ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق اقدام کردند.

مفسد اقتصادی و متهم ردیف اول پرونده کلاهبرداری رضایت خودرو طراوت نوین که اعدام شد که بود؟

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه محموله این نفتکش حدودا با ظرفیت ۲۰۰ لنج و ۲۰۰۰ خودروی نیسان برابری می‌کند، افزود: با گزارش ضابطان، پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جاسک تشکیل شده و روند رسیدگی قضایی به اتهامات مطرح شده ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ قهرمانی تصریح کرد: ۱۸ نفر متهم شامل کاپیتان و خدمه این کشتی نفتکش خارجی نیز پس از صدور قرار مناسب جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی تحت نظر هستند.

وی افزود: نفتکش توقیف شده علاوه بر قاچاق سازمان‌یافته میلیون‌ها لیتر، مرتکب تخلفات متعددی از جمله بی توجهی به دستور توقف مأمورین و گریز، عدم وجود اسناد دریانوردی، عدم وجود اسناد محموله سوخت، خاموش کردن رادار

و تخریب عمدی تجهیزات کشتی در زمان توقیف نتایج رسیدگی شده است که نتایج رسیدگی به اتهامات آن در مرجع قضایی متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه در برخورد با قاچاق سوخت و فساد ناشی از آن هیچ خط قرمزی قائل نیستیم، تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده، سرشبکه‌های قاچاق به شدت احساس خطر کرده‌اند و منابع مالی بخش خارجی آنها با ضربات جدی مواجه شده است.

وی ادامه داد: در راستای تدابیر ابلاغی ریاست قوه قضاییه در سال گذشته شیوه‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت تغییر یافته و وارد مراحل جدیدی شده است و اقدامات انجام شده در برخورد با سرشبکه ها، مبادی توزیع، قاچاقچیان عمده و مبارزه همه جانبه با تمامی نشانگاه‌های قاچاق سوخت، نتایج مطلوبی داشته است و از آمار و ارقام کاهش مصرف و رفتار‌های مافیا، مؤثر بودن اقدامات انجام شده محرز است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: البته این اقدامات فریاد عده‌ای که منافع کلان آنها به خطر افتاده، را بلند کرده است که توجهی به آن نداریم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نفتکش قهرمانی توقیف نفتکش خارجی مفسد اقتصادی متهم سوخت قاچاق
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر توقیف نفتکش خارجی
آمریکا یک نفتکش سنگاپور را توقیف کرد
توقیف نفتکش خارجی با ۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق
تحریم نفتکش های حامل نفت به مقصد ونزوئلا
تکذیب ادعای آمریکا جهت توقیف نفتکش در تنگه هرمز
ایران محموله نفتی ۵۰ میلیون دلاری آمریکا را توقیف کرد
توقیف نفتکش خارجی حامل ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق
توقیف دو نفتکش خارجی حامل سوخت قاچاق
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
3
پاسخ
تا جایی که من جست و جو کردم بزرگترین نفتکش دنیا نهایتا 3 میلیون بشکه میتونه حمل کنه حالا این چطوری 6 میلیون حمل میکرده نمیدونم شاید هم به دفعات مختلف حمل کرده اگه اطلاعاتم اشتباهه دوستان تصحیح کنند
پاسخ ها
آقاخان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۶ میلیون لیتر اعلام شده نه ۶ میلیون بشکه جناب
یک جانباز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3 میلیون بشکه
6 میلیون لیتر
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e2f
tabnak.ir/005e2f