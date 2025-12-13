مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در ادامه روند رصد و پایش اطلاعاتی تحرکات مشکوک به قاچاق سوخت در مرز‌های آبی کشور در پهنه‌ی دریای عمان، ضابطان با اخذ مجوز قضایی پس از بازرسی یک فروند کشتی نفتکش خارجی در آب‌های تحت حاکمیت ایران در حوزه غرب جاسک به دلیل تخلفات متعدد دریانوردی و نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور، نسبت به توقیف آن به اتهام حمل ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق اقدام کردند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه محموله این نفتکش حدودا با ظرفیت ۲۰۰ لنج و ۲۰۰۰ خودروی نیسان برابری می‌کند، افزود: با گزارش ضابطان، پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جاسک تشکیل شده و روند رسیدگی قضایی به اتهامات مطرح شده ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ قهرمانی تصریح کرد: ۱۸ نفر متهم شامل کاپیتان و خدمه این کشتی نفتکش خارجی نیز پس از صدور قرار مناسب جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی تحت نظر هستند.

وی افزود: نفتکش توقیف شده علاوه بر قاچاق سازمان‌یافته میلیون‌ها لیتر، مرتکب تخلفات متعددی از جمله بی توجهی به دستور توقف مأمورین و گریز، عدم وجود اسناد دریانوردی، عدم وجود اسناد محموله سوخت، خاموش کردن رادار

و تخریب عمدی تجهیزات کشتی در زمان توقیف نتایج رسیدگی شده است که نتایج رسیدگی به اتهامات آن در مرجع قضایی متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه در برخورد با قاچاق سوخت و فساد ناشی از آن هیچ خط قرمزی قائل نیستیم، تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده، سرشبکه‌های قاچاق به شدت احساس خطر کرده‌اند و منابع مالی بخش خارجی آنها با ضربات جدی مواجه شده است.

وی ادامه داد: در راستای تدابیر ابلاغی ریاست قوه قضاییه در سال گذشته شیوه‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت تغییر یافته و وارد مراحل جدیدی شده است و اقدامات انجام شده در برخورد با سرشبکه ها، مبادی توزیع، قاچاقچیان عمده و مبارزه همه جانبه با تمامی نشانگاه‌های قاچاق سوخت، نتایج مطلوبی داشته است و از آمار و ارقام کاهش مصرف و رفتار‌های مافیا، مؤثر بودن اقدامات انجام شده محرز است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: البته این اقدامات فریاد عده‌ای که منافع کلان آنها به خطر افتاده، را بلند کرده است که توجهی به آن نداریم.