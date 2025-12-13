به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، طبق اعلام برگزارکنندگان، FutureTech Expo 2026، یکی از رویدادهای بزرگ فناوری جهان، قرار است در ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ برگزار شود و بهعنوان پلتفرمی برای معرفی فناوریهای نوظهور و تحولآفرین در سال آینده عمل کند. این رویداد که هم بهصورت مجازی و هم حضوری (در تاریخهای بعدی در نقاط مختلف جهان) برگزار میشود، شرکتکنندگان را از حوزههای مختلف فناوری گرد هم میآورد تا جدیدترین نوآوریها را در هوش مصنوعی، بلاکچین، فینتک، LegalTech، اینترنت اشیاء و توسعه نرمافزار بررسی کنند.
در بخشهای مختلف این رویداد قرار است جلسات تعاملی، پنلهای تخصصی و نمایشگاه فناوری برگزار شود که شرکتکنندگان میتوانند با تجربه عملی فناوریهای نوین, ارتباطات حرفهای ایجاد کنند و با کارشناسان صنعت به گفتوگو بپردازند.
بر اساس برنامه منتشر شده، FutureTech Expo 2026 فرصتی برای استارتاپها، مدیران فناوری، کارآفرینان، توسعهدهندگان و دانشجویان فراهم میکند تا با آخرین دستاوردها در زمینه تکنولوژیهای پیشرفته آشنا شوند و شبکهسازی حرفهای انجام دهند.
این رویداد در حالی برگزار میشود که CES 202۶ نیز در همان فصل زمستان با معرفی فناوریهای جدید صنعت نمایش مصرفکنندگان و تجهیزات پیشرفته مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ از جمله رونمایی پردازندههای جدید اینتل در CES 2026 که تاریخ آن ۵ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام شده است.