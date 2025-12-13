به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سیاستهای متناقض و سختگیرانه دولت ایالات متحده آمریکا در قبال صدور روادید برای جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر به یکی از چالشهای جدی پیشروی FIFA World Cup ۲۰۲۶ تبدیل شده است.
رویدادی که قرار است با شعار «جهانیترین جام تاریخ» برگزار شود، اما حالا احتمال غیبت بازیکنان کلیدی از تیمهایی، چون ایران، هائیتی و برخی دیگر از کشورهایی که تحت تحریمهای خصمانه واشنگتن قرار دارند، مطرح شده است. نحوه برخورد آمریکا با مسئله ویزا، بهویژه برای اعضای اصلی تیمهای ملی، نگرانیهایی جدی را درباره سیاسی شدن این تورنمنت بزرگ به وجود آورده است.
در همین رابطه، روزنامه میرور انگلیس در گزارشی مدعی شده که یکی از ستارههای اصلی تیم ملی ایران ممکن است به دلیل مشکلات ویزایی، شانس حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست بدهد؛ موضوعی که بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشته است.
ستاره ایرانی شاید به آمریکا نرسد
به نوشته «میرور»، مهدی طارمی مهاجم سرشناس تیم ملی ایران با وجود نقش کلیدی در صعود این تیم به جام جهانی، ممکن است از ورود به خاک آمریکا محروم شود. طارمی در مرحله انتخابی، با ثبت ۱۰ گل در ۱۵ مسابقه، یکی از مهرههای تعیینکننده صعود ایران به جام جهانی آمریکای شمالی بود و سهم بزرگی در صدرنشینی تیمش در گروههای انتخابی داشت.
با این حال، این مهاجم ۳۳ ساله اکنون به دلیل موضوع خدمت سربازی، در معرض خطر عدم صدور ویزا قرار گرفته است؛ مسئلهای که پیشتر نیز برای برخی ورزشکاران کشورهای تحت تحریم آمریکا مطرح بوده است.
هشدار رسمی فدراسیون فوتبال ایران
میرور در ادامه گزارش خود به اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرده است. به گفته این رسانه مهدی تاج اعلام کرده که احتمال دارد ایالات متحده به برخی بازیکنان ایرانی به دلیل محل انجام خدمت سربازی، ویزا ندهد. او تأکید کرده فدراسیون فوتبال ایران از هماکنون سناریوهای جایگزین را در نظر گرفته و برای بازیکنانی که احتمال غیبت دارند، جانشینهایی انتخاب شدهاند.
این اظهارات، بهسرعت در رسانههای ایرانی و خارجی بهعنوان نشانهای جدی از خطر غیبت ستارههایی، چون طارمی تعبیر شد؛ بازیکنی که نامش بلافاصله در صدر گمانهزنیها قرار گرفت.
تفاوت وضعیت طارمی با سایر بازیکنان
با وجود این نگرانیها، میرور یادآور شده که وضعیت طارمی با بسیاری از همتیمیهایش متفاوت است. او بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ خدمت سربازی خود را در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بوشهر، نزدیک به زادگاهش، انجام داده و از نظر قوانین داخلی ایران، تعهد سربازی او به پایان رسیده است. با این حال، مشخص نیست که این موضوع تا چه اندازه در تصمیم نهایی مقامهای آمریکایی برای صدور ویزا تأثیرگذار خواهد بود.
جام جهانی زیر سایه سیاست
تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G با تیمهای بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه شده و قرار است دیدارهای خود را در شهرهای لسآنجلس و سیاتل برگزار کند. اما اکنون، مطابق گزارش میرور، احتمال غیبت یکی از مهمترین مهرههای این تیم، نگرانیهایی فراتر از مسائل فنی ایجاد کرده است.
این گزارش تأکید میکند که اگر سیاستهای ویزایی آمریکا مانع حضور بازیکنان کلیدی تیمهایی مانند ایران یا هائیتی شود، فیفا با چالشی جدی در حفظ ماهیت غیرسیاسی جام جهانی روبهرو خواهد شد؛ چالشی که میتواند اعتبار «جام جهانی برای همه» را زیر سوال ببرد.