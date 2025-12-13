میلی صفحه خبر لوگو بالا
مهدی طارمی قربانی سیاست‌های آمریکا

یک روزنامه بریتانیایی از احتمال غیبت مهاجم تاثیرگذار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی گزارش داد و از تصمیم آمریکا انتقاد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سیاست‌های متناقض و سخت‌گیرانه دولت ایالات متحده آمریکا در قبال صدور روادید برای جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر به یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی FIFA World Cup ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

رویدادی که قرار است با شعار «جهانی‌ترین جام تاریخ» برگزار شود، اما حالا احتمال غیبت بازیکنان کلیدی از تیم‌هایی، چون ایران، هائیتی و برخی دیگر از کشور‌هایی که تحت تحریم‌های خصمانه واشنگتن قرار دارند، مطرح شده است. نحوه برخورد آمریکا با مسئله ویزا، به‌ویژه برای اعضای اصلی تیم‌های ملی، نگرانی‌هایی جدی را درباره سیاسی شدن این تورنمنت بزرگ به وجود آورده است.

در همین رابطه، روزنامه میرور انگلیس در گزارشی مدعی شده که یکی از ستاره‌های اصلی تیم ملی ایران ممکن است به دلیل مشکلات ویزایی، شانس حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست بدهد؛ موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته است.

ستاره ایرانی شاید به آمریکا نرسد

به نوشته «میرور»، مهدی طارمی مهاجم سرشناس تیم ملی ایران با وجود نقش کلیدی در صعود این تیم به جام جهانی، ممکن است از ورود به خاک آمریکا محروم شود. طارمی در مرحله انتخابی، با ثبت ۱۰ گل در ۱۵ مسابقه، یکی از مهره‌های تعیین‌کننده صعود ایران به جام جهانی آمریکای شمالی بود و سهم بزرگی در صدرنشینی تیمش در گروه‌های انتخابی داشت.

با این حال، این مهاجم ۳۳ ساله اکنون به دلیل موضوع خدمت سربازی، در معرض خطر عدم صدور ویزا قرار گرفته است؛ مسئله‌ای که پیش‌تر نیز برای برخی ورزشکاران کشور‌های تحت تحریم آمریکا مطرح بوده است.

هشدار رسمی فدراسیون فوتبال ایران

میرور در ادامه گزارش خود به اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرده است. به گفته این رسانه مهدی تاج اعلام کرده که احتمال دارد ایالات متحده به برخی بازیکنان ایرانی به دلیل محل انجام خدمت سربازی، ویزا ندهد. او تأکید کرده فدراسیون فوتبال ایران از هم‌اکنون سناریو‌های جایگزین را در نظر گرفته و برای بازیکنانی که احتمال غیبت دارند، جانشین‌هایی انتخاب شده‌اند.

این اظهارات، به‌سرعت در رسانه‌های ایرانی و خارجی به‌عنوان نشانه‌ای جدی از خطر غیبت ستاره‌هایی، چون طارمی تعبیر شد؛ بازیکنی که نامش بلافاصله در صدر گمانه‌زنی‌ها قرار گرفت.

تفاوت وضعیت طارمی با سایر بازیکنان

با وجود این نگرانی‌ها، میرور یادآور شده که وضعیت طارمی با بسیاری از هم‌تیمی‌هایش متفاوت است. او بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ خدمت سربازی خود را در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بوشهر، نزدیک به زادگاهش، انجام داده و از نظر قوانین داخلی ایران، تعهد سربازی او به پایان رسیده است. با این حال، مشخص نیست که این موضوع تا چه اندازه در تصمیم نهایی مقام‌های آمریکایی برای صدور ویزا تأثیرگذار خواهد بود.

جام جهانی زیر سایه سیاست

تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند هم‌گروه شده و قرار است دیدار‌های خود را در شهر‌های لس‌آنجلس و سیاتل برگزار کند. اما اکنون، مطابق گزارش میرور، احتمال غیبت یکی از مهم‌ترین مهره‌های این تیم، نگرانی‌هایی فراتر از مسائل فنی ایجاد کرده است.

این گزارش تأکید می‌کند که اگر سیاست‌های ویزایی آمریکا مانع حضور بازیکنان کلیدی تیم‌هایی مانند ایران یا هائیتی شود، فیفا با چالشی جدی در حفظ ماهیت غیرسیاسی جام جهانی روبه‌رو خواهد شد؛ چالشی که می‌تواند اعتبار «جام جهانی برای همه» را زیر سوال ببرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
4
پاسخ
محل خدمت سربازی مگر در کدام شهر خدمت کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
5
9
پاسخ
عدو شود سبب خبر اگر خدا خواهد ! همچین تحفه ای هم نیست - اینقدر سنگین و کنده که آدم موقع تماشای بازی این بنده خدا بیشتر از اینکه لذت ببره حرس میخوره ! انگار یه جالی کار هخمیشه میلگنه و رون نیست !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
10
پاسخ
بهتره ایران جام جهانی را تحریم کند.
پاسخ ها
شهید همت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
اره تحریم کنه تا جام جهانی کنسل بشه خخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
11
پاسخ
نره بهتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
12
پاسخ
طارمی که داشت می گفت من 6 ماه پیش ویزامو گرفتم و ... البته اگر راهش ندن که ما خیلی خوشحال میشیم ، باز بابت بردن نیوزلند می خواد حواله مازراتی بگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
9
10
پاسخ
اگه ویزا به طارمی ندن
ایران باید جام جهانی رو تحریم کنه
چقدر باید تن به ذلت داد
بازی ایران و مصر هم که تحت تاثیر تبلیغات هم جنس بازهاست
اگه آمریکا این دو مورد رو حل نکنه ایران بازی ها رو تحریم کنه بهتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
5
8
پاسخ
سناریو های جایگزین؟؟؟
پذیرش این امر نهایت خفت است.
به نظر من در صورت عدم صدور ویزا برای هر یک از بازیکنان و کادر فنی "تیم ملی" بایستی مسابقات جام جهانی فوتبال در آمریکا تحریم گردد.
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
6
5
پاسخ
بودن یا نبودن مهدی طارمی تفاوتی ندارد ۱۰ نفر بهتر از مهدی طارمی برای بازی در این مست در ایران هستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
میشه لطفاً اسم پنج نفرشون را بفرمایید ؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
7
پاسخ
ناراحت نباش عزیزم. حداقل آبروی تو نمیره. تیم ملی به علت نداشتن سرمربی باسواد بسیار ضعیف و ناتوان هستش و یه آبروریزی بدی در راه است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
9
پاسخ
این آقای تاج چرا خفت بارمون می‌کنه
جای اینکه بگه اگه بازیکنامون رو نداشته باشیم، مسابقات رو تحریم میکنیم،
میگه باشه چشم بازیکنامون رو عوض میکنیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
به فکر خودشه برن آمریکا دور دور
سیدضیاءالدین مدرسی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
چرت و پرت نگو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بعد اونوقت حقوق دلاری را یکی دیگه بگیره !
