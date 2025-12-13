هسته داخلی زمین در حالت «ابر یونی» قرار دارد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد هسته داخلی زمین برخلاف تصورات قبلی، نه کاملاً جامد و نه کاملاً مایع، بلکه در حالت ابر یونی قرار دارد — یافته‌ای که بینش ما درباره پویایی داخلی سیاره را متحول می‌کند.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، مطالعه‌ای جدید که نتایج آن در مجله‌های علمی منتشر شده است نشان می‌دهد هسته داخلی زمین — بخش مرکزی سیاره در عمق بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر — نه تنها جامد نیست، بلکه در حالت خاصی به نام «ابر یونی» قرار دارد.

در این حالت، یون‌ها در ساختار نسبتاً منظم باقی می‌مانند، اما الکترون‌ها به‌صورت آزاد حرکت می‌کنند؛ پدیده‌ای که تاکنون در آزمایشگاه و تحت فشار و دمای فوق‌العاده بالا مشاهده نشده بود.

پژوهشگران با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری و مدل‌سازی‌های پیشرفته نشان داده‌اند که این فاز ابر یونی می‌تواند توضیح‌دهنده رفتار غیرمعمول امواج لرزه‌ای عبوری از مرکز زمین باشد — موضوعی که سال‌ها ذهن زمین‌شناسان را به خود مشغول کرده بود.

محققان معتقدند چنین حالتی می‌تواند تأثیر مهمی بر درک ما از میدان مغناطیسی زمین، انتقال گرما در اعماق سیاره و تکامل سیاره‌ای داشته باشد، زیرا رفتار الکترون‌ها و یون‌ها در این فاز با مواد جامد یا مایع ساده بسیار متفاوت است.

این کشف، که بر اساس آزمایش‌ها و شبیه‌سازی‌های فشار بسیار بالا انجام شده، مسیر تازه‌ای برای مطالعات درباره ساختار و تکامل سیاره‌های سنگی در منظومه شمسی و فراتر از آن باز می‌کند.