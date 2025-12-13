میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هسته داخلی زمین در حالت «ابر یونی» قرار دارد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد هسته داخلی زمین برخلاف تصورات قبلی، نه کاملاً جامد و نه کاملاً مایع، بلکه در حالت ابر یونی قرار دارد — یافته‌ای که بینش ما درباره پویایی داخلی سیاره را متحول می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۵۸
| |
1993 بازدید

هسته داخلی زمین در حالت «ابر یونی» قرار دارد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، مطالعه‌ای جدید که نتایج آن در مجله‌های علمی منتشر شده است نشان می‌دهد هسته داخلی زمین — بخش مرکزی سیاره در عمق بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر — نه تنها جامد نیست، بلکه در حالت خاصی به نام «ابر یونی» قرار دارد. 

در این حالت، یون‌ها در ساختار نسبتاً منظم باقی می‌مانند، اما الکترون‌ها به‌صورت آزاد حرکت می‌کنند؛ پدیده‌ای که تاکنون در آزمایشگاه و تحت فشار و دمای فوق‌العاده بالا مشاهده نشده بود.

پژوهشگران با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری و مدل‌سازی‌های پیشرفته نشان داده‌اند که این فاز ابر یونی می‌تواند توضیح‌دهنده رفتار غیرمعمول امواج لرزه‌ای عبوری از مرکز زمین باشد — موضوعی که سال‌ها ذهن زمین‌شناسان را به خود مشغول کرده بود. 

محققان معتقدند چنین حالتی می‌تواند تأثیر مهمی بر درک ما از میدان مغناطیسی زمین، انتقال گرما در اعماق سیاره و تکامل سیاره‌ای داشته باشد، زیرا رفتار الکترون‌ها و یون‌ها در این فاز با مواد جامد یا مایع ساده بسیار متفاوت است. 

این کشف، که بر اساس آزمایش‌ها و شبیه‌سازی‌های فشار بسیار بالا انجام شده، مسیر تازه‌ای برای مطالعات درباره ساختار و تکامل سیاره‌های سنگی در منظومه شمسی و فراتر از آن باز می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هسته زمین هسته زمین دانشمندان یون
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تغییر هسته درونی زمین و تاثیر بر طول شبانه‌روز!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e2Y
tabnak.ir/005e2Y