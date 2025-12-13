سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت گفت: امیدواریم در روزهای آینده تحویل نهایی بنزین سوپر به جایگاه را شاهد باشیم اما در حال حاضر زمان مشخصی را نمی‌توان اعلام کرد.

به گزارش تابناک ؛ رضا نواز- سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: ۹۰ درصد اقداماتی که باید انجام می‌شد، انجام شده است. یعنی تمامی اقدامات لازم برای عرضه بنزین سوپر درحال انجام بوده و مقدمات کار انجام شده است.

وی افزود: به دلیل اینکه این کار برای اولین بار توسط بخش خصوصی انجام می‌شد، مواردی مطرح است که شورای سیاست‌گذاری باید آنها را پیگیری می‌کرد، اما امیدواریم در روز‌های آینده تحویل نهایی به جایگاه را شاهد باشیم.

نواز گفت: بنابراین زمان مشخصی را نمی‌توان اعلام کرد، اما باید دید ظرف امروز و فردا چه اتفاقی رخ می‌دهد و بعد زمان دقیق اعلام می‌شود.