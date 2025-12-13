میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها طی روزهای آینده

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت گفت: امیدواریم در روزهای آینده تحویل نهایی بنزین سوپر به جایگاه را شاهد باشیم اما در حال حاضر زمان مشخصی را نمی‌توان اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۴۹
| |
1290 بازدید
|
۴
عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها طی روزهای آینده

به گزارش تابناک ؛ رضا نواز- سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: ۹۰ درصد اقداماتی که باید انجام می‌شد، انجام شده است. یعنی تمامی اقدامات لازم برای عرضه بنزین سوپر درحال انجام بوده و مقدمات کار انجام شده است.

وی افزود: به دلیل اینکه این کار برای اولین بار توسط بخش خصوصی انجام می‌شد، مواردی مطرح است که شورای سیاست‌گذاری باید آنها را پیگیری می‌کرد، اما امیدواریم در روز‌های آینده تحویل نهایی به جایگاه را شاهد باشیم.

نواز گفت: بنابراین زمان مشخصی را نمی‌توان اعلام کرد، اما باید دید ظرف امروز و فردا چه اتفاقی رخ می‌دهد و بعد زمان دقیق اعلام می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزین رضا نواز بنزین سوپر بخش خصوصی سیاست گذاری
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز مصوبه دولت برای سهمیه بنزین خودرو‌ها
مقدار سهمیۀ بنزین تاکسی‌های اینترنتی مشخص شد
همه چیز از فردا تغییر می‌کند!
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به گازسوز+جزئیات
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
سهمیه بنزین خودروهای نو شماره حذف نمی‌شود
طرح بنزین 5 هزار تومانی آغاز شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
3
پاسخ
واقعا شماها دیگه کی هستید خجالت بکشید حقوق من کارگر به دلار هستش که قیمت بنزین دلاری میدید یه روزی همه تو این مملکت میتونستن بنزین سوپر به ماشیناشون بزنن الان چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
2
پاسخ
یه بنزین که اونم وارداتی هست رو نمیتونید عرضه کنید . میخاید شبونه پالایشگاه بسازید؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
1
پاسخ
سوپر لیتری یک میلیون . جانم
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
1
پاسخ
واقعا خبر بدی هست
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e2P
tabnak.ir/005e2P