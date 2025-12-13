به گزارش تابناک؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی با بیان اینکه میزان شیوع آنفلوآنزا در استان به حدود ۲۱.۱ درصد رسیده است، گفت: شیوع این بیماری در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته، اما تاکنون هیچ سویه جدیدی از آنفلوآنزا وارد کشور و استان نشده است.
دکتر احسان ریختهگر، با بیان اینکه شایعترین ویروس در گردش، آنفلوآنزای تیپ A با سابتایپ H ۳ N ۲ است، افزود: وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری بهصورت مستمر در حال رصد بوده و اقدامات پیشگیرانه و درمانی متناسب با شرایط در دستور کار قرار دارد.
ریخته گر، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری اظهارکرد: آموزشهای گسترده خودمراقبتی به جمعیت زیرپوشش ارائه شده که شامل شستوشوی صحیح و مداوم دستها، استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ یا هنگام بروز علائم بیماری، تهویه مناسب فضاهای بسته، پرهیز از تماس با افراد دارای علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا و استراحت در منزل در صورت ابتلاست.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: تا امروز ۳۳ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا در سطح استان توزیع شده و بخش عمدهای از گروههای هدف و در معرض خطر بالا این واکسن را دریافت کردهاند.
ریختهگر، با تأکید بر اثربخشی واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: این واکسن ۴۰ تا ۶۰ درصد از ابتلا به بیماری جلوگیری میکند و علاوه بر گروههای پرخطر شامل سالمندان، افراد بالای ۶۵ سال، کودکان زیر پنج سال و بیماران دارای بیماریهای زمینهای از جمله کلیوی، ریوی، کبدی، سرطانی و آسم، عموم مردم نیز میتوانند واکسن دریافت کنند.
وی افزود:برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی از طریق اجرای کمپینهای فصلی واکسیناسیون، مراکز جامع سلامت، پزشکان عمومی، داروخانهها و مدارس درحال اجراست و ذخایر دارویی و درمانی مورد نیاز برای مقابله با آنفلوآنزا به میزان کافی در مراکز درمانی استان موجود است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان، همچنین با ارائه توصیههای بهداشتی به مردم تأکیدکرد: پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه، استفاده از ماسک در مراکز سربسته، ماندن درمنزل در صورت ابتلا، پرهیز از مصرف خودسرانه دارو و آنتیبیوتیک، مصرف مایعات فراوان، میوهجات و تغذیه مناسب، رعایت فاصلهگذاری در مراکز شلوغ و کنترل شیوع بیماری در مدارس و مراکز نگهداری سالمندان، نقش مؤثری در کاهش انتقال آنفلوآنزا دارد.