افزایش شیوع بیماری آنفلوانزا در آذربایجان‌غربی

شیوع بیماری آنفلوانزا در آذربایجان‌غربی افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۴۶
| |
696 بازدید
افزایش شیوع بیماری آنفلوانزا در آذربایجان‌غربی

به گزارش تابناک؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه میزان شیوع آنفلوآنزا در استان به حدود ۲۱.۱ درصد رسیده است، گفت: شیوع این بیماری در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته، اما تاکنون هیچ سویه جدیدی از آنفلوآنزا وارد کشور و استان نشده است.

دکتر احسان ریخته‌گر، با بیان اینکه شایع‌ترین ویروس در گردش، آنفلوآنزای تیپ A با ساب‌تایپ H ۳ N ۲ است، افزود: وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری به‌صورت مستمر در حال رصد بوده و اقدامات پیشگیرانه و درمانی متناسب با شرایط در دستور کار قرار دارد.

ریخته گر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری اظهارکرد: آموزش‌های گسترده خودمراقبتی به جمعیت زیرپوشش ارائه شده که شامل شست‌وشوی صحیح و مداوم دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ یا هنگام بروز علائم بیماری، تهویه مناسب فضا‌های بسته، پرهیز از تماس با افراد دارای علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا و استراحت در منزل در صورت ابتلاست.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: تا امروز ۳۳ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا در سطح استان توزیع شده و بخش عمده‌ای از گروه‌های هدف و در معرض خطر بالا این واکسن را دریافت کرده‌اند.

ریخته‌گر، با تأکید بر اثربخشی واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: این واکسن ۴۰ تا ۶۰ درصد از ابتلا به بیماری جلوگیری می‌کند و علاوه بر گروه‌های پرخطر شامل سالمندان، افراد بالای ۶۵ سال، کودکان زیر پنج سال و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله کلیوی، ریوی، کبدی، سرطانی و آسم، عموم مردم نیز می‌توانند واکسن دریافت کنند.

وی افزود:برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی از طریق اجرای کمپین‌های فصلی واکسیناسیون، مراکز جامع سلامت، پزشکان عمومی، داروخانه‌ها و مدارس درحال اجراست و ذخایر دارویی و درمانی مورد نیاز برای مقابله با آنفلوآنزا به میزان کافی در مراکز درمانی استان موجود است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان، همچنین با ارائه توصیه‌های بهداشتی به مردم تأکیدکرد: پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه، استفاده از ماسک در مراکز سربسته، ماندن درمنزل در صورت ابتلا، پرهیز از مصرف خودسرانه دارو و آنتی‌بیوتیک، مصرف مایعات فراوان، میوه‌جات و تغذیه مناسب، رعایت فاصله‌گذاری در مراکز شلوغ و کنترل شیوع بیماری در مدارس و مراکز نگهداری سالمندان، نقش مؤثری در کاهش انتقال آنفلوآنزا دارد.

افزایش شیوع آنفولانزا ماسک آذربایجان غربی سویه جدید
