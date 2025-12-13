میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۲۲ آذر

قیمت سکه امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۲۲ آذر

به گزارش تابناک؛  قیمت سکه امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: شنبه ۲۲ آذر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

128,314,000

طلای 18 عیار / 740

126,603,000

طلای ۲۴ عیار

171,083,000

طلای دست دوم

126,602,960

آبشده کمتر از کیلو

555,930,000

مثقال طلا

555,810,000

انس طلا

4,269.10

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,349,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,278,300,000

نیم سکه تک فروشی

727,600,000

ربع سکه تک فروشی

417,600,000

سکه گرمی تک فروشی

189,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,272,000,000

نیم سکه (قبل 86)

625,000,000

ربع سکه (قبل 86)

320,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

102,230,000

حباب سکه بهار آزادی

31,580,000

حباب نیم سکه

104,290,000

حباب ربع سکه

105,620,000

حباب سکه گرمی

35,830,000
