قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۲۲ آذر

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۲۲ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
128,314,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
126,603,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
171,083,000
|
طلای دست دوم
|
126,602,960
|
آبشده کمتر از کیلو
|
555,930,000
|
مثقال طلا
|
555,810,000
|
انس طلا
|
4,269.10
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,349,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,278,300,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
727,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
417,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
189,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,272,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
625,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
320,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
102,230,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
31,580,000
|
حباب نیم سکه
|
104,290,000
|
حباب ربع سکه
|
105,620,000
|
حباب سکه گرمی
|
35,830,000