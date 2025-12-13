میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۲ آذر + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۲۲ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۳۸
| |
9883 بازدید

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۲ آذر + جدول

به گزارش تابناک؛  قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۲۲ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است. 

روزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۲۲ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

730,035

دلار (بازار آزاد)

1,261,400

یورو (صرافی بانک ملی)

849,659

یورو (بازار آزاد)

1,473,700

درهم امارات

342,460

پوند انگلیس

1,684,000

لیر ترکیه

29,500

فرانک سوئیس

1,579,000

یوان چین

178,100

ین ژاپن

808,480

وون کره جنوبی

863

دلار کانادا

911,700

دلار استرالیا

837,400

دلار نیوزیلند

731,500

دلار سنگاپور

970,700

روپیه هند

13,910

روپیه پاکستان

4,493

دینار عراق

979

پوند سوریه

113

افغانی

19,080

کرون دانمارک

197,300

کرون سوئد

135,900

کرون نروژ

124,800

ریال عربستان

335,450

ریال قطر

357,600

ریال عمان

3,265,800

دینار کویت

4,100,300

دینار بحرین

3,335,100

رینگیت مالزی

306,100

بات تایلند

39,610

دلار هنگ کنگ

161,600

روبل روسیه

15,490

منات آذربایجان

739,800

درام ارمنستان

3,530

لاری گرجستان

467,300

سوم قرقیزستان

14,380

سامانی تاجیکستان

137,000

منات ترکمنستان

358,200
