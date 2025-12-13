میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نماینده مجلس از جریانات پنهانی خبر می‌دهد!

نماینده سابق مجلس، معتقد است به جای آنکه «دست نامرئی» بازار را تنظیم کند، دست‌های مرموز نظم بازار را به هم ریخته‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۳۲
| |
2388 بازدید
|
۳

نماینده مجلس از جریانات پنهانی خبر می‌دهد!

ابراهیم نکو، نماینده سابق مجلس، می‌گوید تا زمانی که مردم احساس رضایت نداشته باشند نمی توان گفت که عملکرد مثبتی داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، او گفت: حتی طرح‌های تصویب‌شده تأثیر قابل توجهی بر بازار و تولید نداشته و نارضایتی عمومی ادامه دارد.

او در ادامه گفت به جای آنکه «دست نامرئی» بازار را تنظیم کند، اکنون دست‌های مرموز نظم بازار را به هم ریخته‌اند.

نکو دلیل اصلی ناکامی مجلس را «عدم درک صحیح اقتصادی» و «سیاسی‌کاری کمیسیون‌ها» می‌داند و استیضاح وزیر پیشین اقتصاد را نیز بیشتر سیاسی توصیف می‌کند تا اقدامی اقتصادی.

او می‌گوید کمیسیون‌های اقتصادی از مردم فاصله گرفته‌اند و درک درستی از افزایش روزانه قیمت‌ها و اثرات آن ندارند. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نماینده ادوار مجلس مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی سیاسی کاری بازار خبر فوری
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مجلس پهپادها را ساماندهی کرد؛ شروط جدید برای پرواز!
قالیباف: مردم در مدیریت سهام عدالت نقشی ندارند!
رویای تعطیلی شنبه بر باد رفت؛ مجلس زیر بار نرفت!
سوال و استیضاح از دولت، اصلاح شد
اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار امروز مجلس
قالیباف: ملت به ما امید بسته‌اند، آیا ما پاسخگو هستیم؟
اعلام نتیجه نهایی تغییر ساعت رسمی و کاری در مجلس
سخنان قالیباف پس از نشستن بر کرسی ریاست
اعلام زمان آغاز بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس
بهترین و بدترین تصمیمات دولت و مجلس در ۱۴۰۳
ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون‌های مجلس دوازدهم تعیین شد
مجلس با این کار، ناترازی را تشدید می‌کند!
مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم با حضور مسئولان
تایید انتخابات در ۸۱ حوزه انتخابیه دیگر/ انتخابات تهران تایید شد
علی لاریجانی درباره ردصلاحیتش به آملی چه گفت؟
غلامرضا تاجگردون کیست؟ از دعوا در مجلس تا نامه به احمدی نژاد
نتایج بازشماری آرا در چند حوزه انتخابیه چه شد؟
سیاسی‌کاری‌ اماراتی ها علیه فغانی و تیم برجسته داوری ایران
صف طولانی برای تکیه بر صندلی هیات رئیسه مجلس
درخواست مبارزه همه‌جانبه با فساد اقتصادي
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
0
پاسخ
نه بابا اصلا اینطور نیست
ناشناس
|
Sweden
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
حرکت رو به پیشرفت، عملکرد مثبت و ...
راز بیان این کلمات چیست؟
واقعیت این است که ابر تورم، فقر روزافزون و ... برای اینها واژه هایی بی معنی و تعریف نشده است که گهگداری در مجازی آن را می شنوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
کمیسیون‌های اقتصادی خیلی وقت هست از مردم فاصله گرفته تازگی نداره.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e28
tabnak.ir/005e28