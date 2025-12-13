نماینده سابق مجلس، معتقد است به جای آنکه «دست نامرئی» بازار را تنظیم کند، دست‌های مرموز نظم بازار را به هم ریخته‌اند.

ابراهیم نکو، نماینده سابق مجلس، می‌گوید تا زمانی که مردم احساس رضایت نداشته باشند نمی توان گفت که عملکرد مثبتی داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، او گفت: حتی طرح‌های تصویب‌شده تأثیر قابل توجهی بر بازار و تولید نداشته و نارضایتی عمومی ادامه دارد.

او در ادامه گفت به جای آنکه «دست نامرئی» بازار را تنظیم کند، اکنون دست‌های مرموز نظم بازار را به هم ریخته‌اند.

نکو دلیل اصلی ناکامی مجلس را «عدم درک صحیح اقتصادی» و «سیاسی‌کاری کمیسیون‌ها» می‌داند و استیضاح وزیر پیشین اقتصاد را نیز بیشتر سیاسی توصیف می‌کند تا اقدامی اقتصادی.

او می‌گوید کمیسیون‌های اقتصادی از مردم فاصله گرفته‌اند و درک درستی از افزایش روزانه قیمت‌ها و اثرات آن ندارند.