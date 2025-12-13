میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قوه‌قضاییه در برابر کاپیتولاسیون داخلی تسلیم می‌شود؟!

احضار یکی از فعالان رسانه‌ای در عرصه حجاب که اظهارنظرات جنجال‌آمیزی در عرصه اجتماعی داشته است و مبدع کلینیک محجبه‌سازی بود در روزهای اخیر خبرساز شد.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۳۱
| |
1346 بازدید
قوه‌قضاییه در برابر کاپیتولاسیون داخلی تسلیم می‌شود؟!

صرف‌نظر از احضار ایشان و پروژه مظلوم‌سازی و سکته‌بازی، در روزهای اخیر برخی افراد دارای مسوولیت به صراحت اظهار کرده‌اند که اجازه احضار و محکومیت افراد به اصطلاح انقلابی -البته از نگاه ایشان- را نخواهند داد.

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ این رویکرد تهدیدآمیز نسبت به دستگاه قضایی موضوع مهمی است که باید از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، چراکه احتمال ایجاد نوعی آپارتاید قضایی و کاپیتولاسیون داخلی را تقویت می‌کند.

«تساوی در برابر قانون» یک اصل بنیادین و از آثار مستقیم «حاکمیت قانون» است و بعد از تصویب و ابلاغ قانون نمی‌توان برخی افراد را از شمول قانون مستثنا دانست. براساس ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی همه آحاد جامعه حتی مقام رهبری در برابر قانون مساوی هستند و حتی بالاترین شخص نظام سیاسی هم نسبت به قوانین جاری کشور با سایرین مساوی است و نمی‌توان ایشان را استثنا کرد. وقتی نفر اول نظام جایگاه استثنایی نسبت به قانون ندارد به طریق اولی هیچ شخص یا جریان یا حزب و گروهی نیز فاقد چنین جایگاهی است. احضار افراد به عنوان مطلع، سبک‌ترین نوع احضار است؛ احضاری که تنها با دعوت شخص تحقق می‌یابد و تنها به اخذ اظهارات اکتفا و شخص بدون اخذ هیچ‌گونه قرار تامینی آزاد می‌شود. صرف‌نظر از محتوای پرونده تشکیل‌ شده، شخصی به عنوان مطلع احضار شده و از وی اظهارات اخذ شده است. 

یک‌باره جنجالی به راه افتاده که چرا فلانی را احضار کردید. بعد از گذشت چند روز و رسوایی مدعیان سکته، حال به زبانی تند دستگاه قضایی را تهدید می‌کنند که «درباره برخورد نهادی خاص با برخی مطالبه‌گران انقلابی، لازم به ذکر است که ستاد جهت حمایت قانونی از آمران، علاوه بر ارسال نامه‌های تبیینی، ارتباط با برخی مقامات را جهت دفاع از آمران انقلابی شروع کرده است. ستاد اجازه نخواهد داد سوءتفاهمات سبب محکومیت انقلابیونی شود که به خاطر دغدغه‌های دینی وارد عرصه جهاد شده‌اند».

مستفاد از ماده ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، امر به معروف و ‌نهی از منکر نمی‌تواند مشتمل بر رفتار مجرمانه باشد: «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود».هیچ شهروندی دارای مصونیت قضایی نیست و باید پاسخگوی اعمال مجرمانه باشد. به نظر می‌رسد آن جنجال رسانه‌ای در سطح برخی نمایندگان مجلس آن هم در برابر صرفا یک احضار به عنوان مطلع و این تهدید اخیر در خصوص محکومیت جریانی خاص، با هدف مرعوب کردن دستگاه قضایی نسبت به جریانی خاص در کشور صورت می‌گیرد و دستگاه قضایی را در برابر آزمون سخت قرار داده‌اند.

اگر چنین خط و نشانی را بسیاری از فعالان سیاسی در کشور انجام می‌دادند، برخی ضابطان سریعا اقدام به تشکیل پرونده علیه ایشان کرده و جریان تعقیب شروع می‌شد و عدم برخورد با این گردن‌کشی‌ها حس نوعی تبعیض را به جامعه منتقل می‌کند. اینجاست که جایگاه حاکمیت قانون و تساوی آحاد ملت در برابر قانون دوباره برجسته می‌شود. امید است که دستگاه قضایی در این آزمون سربلند شود و با اقدامات قانونی اجازه گردن‌کشی علنی به جریانی خاص در کشور را ندهد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قوه قضاببه رژیم آپارتاید سکته بازی مهری طالبی قانون اساسی خبر فوری تسلیم
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاخ سفید: استفاده از عبارت «آپارتاید» نادرست بود
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تروریستی خواندن سپاه
بابک زنجانی: بانک مرکزی وجاهتی در پرونده من ندارد
پدر بعد از دستگیری پسرش تسلیم شد
قاتل فراری تسلیم شد
اوکراین: پوتین فقط می خواهد ما تسلیم شویم
جنجال جدید آذری جهرمی
اوج و فرود بانوان سوپرانقلابی: از معجزه هزاره سوم تا کلینیک درمان بدحجابی!
عباس عبدی: قانون اساسی هست ولی اجرا نمی‌شود
به خاطر مادرم تسلیم شدم
حمله «مهری طالبی» این بار به رئیس مجلس!
جدیدترین واکنش مهری طالبی به توییت توهین آمیزش
تبریک عجیب خانم مدیرکل به آقای وزیر!
مخالف سرسخت پزشکیان خداحافظی کرد
فرد توهین‌کننده به پزشکیان کیست؟
ترامپ: حماس تسلیم شود
واکنش دارستانی به شایعه سکته اش+عکس
مهاجمان تبر به دست تسلیم شدند
مهری طالبی: چرا نمی گویند رئیسی را به شهادت رساندند؟!
پس لرزه توهین زشت به پزشکیان در فضای مجازی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e27
tabnak.ir/005e27