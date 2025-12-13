فال حافظ: پیام خوش از یک دوست یا آشنا

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیدهایم
ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان
کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری
زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما
گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری
خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است
زان رو سپردهاند به مستی زمام ما
ترسم که صرفهای نبرد روز بازخواست
نان حلال شیخ ز آب حرام ما
حافظ ز دیده دانه اشکی همیفشان
باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما
دریای اخضر فلک و کشتی هلال
هستند غرق نعمت حاجی قوام ما
اگر این غزل در فال حافظت آمده، بدان که از روشنترین نشانههای رسیدن به مراد است.
حافظ صریح میگوید: کار جهان به کام تو شده و عشق، تو را ماندگار میکند.
حافظ با شادی میگوید:
«مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما»
یعنی غمها رو به پایاناند و دورهای خوشاقبال آغاز شده است.
در ادامه، عشق را عامل جاودانگی معرفی میکند:
این بیت یعنی نام نیک، اثر خوب و یاد ماندگار، نتیجهی عشق صادقانه است؛ نه زور و نیرنگ.
در بیتهای پایانی، حافظ هشدار میدهد که راه نادرست حتی اگر ظاهر دینی داشته باشد، به رستگاری نمیرسد؛
راه تو، راه راست، صداقت و پاکی است.
این فال از آن دسته فالهاییست که تقریباً هیچ ابهامی ندارد؛ پیامش روشن و دلگرمکننده است.
آنچه در دل داری، شدنی است.
موفقیت تنها چند قدم با تو فاصله دارد.
برای آرامش دل، خواندن سوره مبارکه جمعه با معنی توصیه شده است.
بهزودی خبری یا پیامی دریافت میکنی که حالت را دگرگون میکند.
این پیام میتواند عاطفی، کاری یا خبری از راه دور باشد.
تو عاشقی و در دل با او حرف میزنی،
اما او هنوز از عمق احساست خبر ندارد.
فال میگوید:
با عقل، وقار و بدون غرور او را آگاه کن.
او انسان باگذشت و نرمی است.
تو خوشزبان، منطقی و احساسی هستی.
ترکیب خوبیست، به شرط آنکه کنترل احساس از دستت خارج نشود.
به خاطر نیت پاک و دل صادقت،
در میان اطرافیان به درستی، شرافت و نیکنامی شناخته میشوی.
فال میگوید:
خبری از مسافر میرسد.
همزمان، بهبود مالی تدریجی و موقعیت بهتر در کارت دیده میشود.
یعنی:
هم شادی را بلد باش، هم از فرصت استفاده کن.
فال امروزت میگوید:
جهان با تو سرِ سازگاری دارد؛ فقط درست قدم بردار.