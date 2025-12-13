میلی صفحه خبر لوگو بالا
طرح بنزین 5 هزار تومانی آغاز شد

قیمت بنزین با کارت جایگاه، 5 هزار تومان شد / سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 100 لیتر 3 هزار تومانی باقی می ماند.
طرح بنزین 5 هزار تومانی آغاز شد

اجرای طرح بنزین 5 هزار تومانی از بامداد امروز شنبه در همه پمپ بنزین های سراسر کشور شروع شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، این خبر را فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران در مصاحبه با صداوسیما اعلام کرد.

 براساس تصمیم جدید هیات دولت، سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با قیمت ۳۰۰۰ تومان برای خودرو‌های شخصی بنزینی حفظ می‌شود و تنها در صورت استفاده از کارت جایگاه یا مصرف بیشتر از سهمیه، قیمت بنزین ۵۰۰۰ تومان خواهد بود.

قیمت بنزین به طور کامل (سهمیه و غیرسهمیه) برای خودرو‌های پلاک دولتی به جز آمبولانس‌ها، خودرو‌های وارداتی و خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد هم از ساعت ۲۴ بامداد امروز با نرخ 5 هزار تومان محاسبه می‌شود.

 همچنین تمام خودرو‌های صفر تولید داخل با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان مشمول دریافت سهمیه یارانه‌ای خواهند بود.

 قیمت بنزین برای خودروهای صفر تولید با قیمت بیش از یک میلیارد تومان، 5 هزار تومان خواهد بود.
 
برای رانندگان تاکسی اینترنتی و پیک های موتوری اینترنتی هم سقف ماهانه سهمیه اضافه ۲۰۰ لیتر برای خودرو‌های بنزینی، ۹۵ لیتر برای خودرو‌های دوگانه سوز و ۴۰ لیتر برای موتور سیکلت‌ها تعیین شده است. این سهمیه‌ها به صورت اعتباری و پس از ثبت پیمایش در سکو‌ها اختصاص داده می‌شود.

مابه‌التفاوت نرخ سه‌هزار تومانی و نرخ آزاد پنج‌هزار تومانی نیز پس از محاسبات وزارت کشور از طریق سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به حساب رانندگان واریز می‌شود.

شرکت های تاکسی اینترنتی متعهد شدند نرخ کرایه‌ها را با اجرای مصوبه بنزینی دولت تغییر ندهند. دولت هدف از اجرای این طرح را کنترل مصرف، کاهش فشار واردات وتوزیع عادلانه یارانه سوخت اعلام کرده است.

 

چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
نظرات بینندگان
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
مبارکه !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
6
پاسخ
به سلامتی
کلا خبر خوب برای مردم چی دارید بعد از 48 سال؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
3
پاسخ
یعنی هیچ چیز تو این دولتهای ایران با مهندسی گری و فکر انجام نمیشه،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
1
پاسخ
برای اینکه الودگی و ترافیک حل شود دولت باید بنزین را لیتری 15000 تومن میکرد و 5 تومن اقدام نادرستی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
الان زوده برای نظر دادن چند روز دیگه ان شاالله !
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
2
پاسخ
بر خلاف مطالب گفته شده سهمیه ای قبلی صفر شده است اایندرست نیست و ما اعتراض داریم و خواهان برگردانده شدن سهمیه های مانده هستیم. چرا باید سهمیه ماشین های خارجی که مصرف هستند برداشته شود ایا این نئعی جایزه به سازنده نامرغوب داخلی و ایجان انحصار نیست؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
4
پاسخ
این راه حلی است که قرار نیست هیچ مشکلی را نه از مردم و نه دولت حل کند تنها تورم را برای مردم افزایش می دهد و بار مالی طرح های اقتصادی دولت را با بهانه افزایش قیمت سوخت افزایش می دهد کل درآمد این طرح روزانه بعد از یکسال به روزانه 7 میلیارد تومن است که برای دولت رقمی محسوب نمی شود.
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
3
پاسخ
مثل نان هست اول گفتن آزاد پز بعد شد همه آزاد پز
