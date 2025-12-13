طرح بنزین 5 هزار تومانی آغاز شد

قیمت بنزین با کارت جایگاه، 5 هزار تومان شد / سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 100 لیتر 3 هزار تومانی باقی می ماند.

اجرای طرح بنزین 5 هزار تومانی از بامداد امروز شنبه در همه پمپ بنزین های سراسر کشور شروع شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، این خبر را فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران در مصاحبه با صداوسیما اعلام کرد.

براساس تصمیم جدید هیات دولت، سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با قیمت ۳۰۰۰ تومان برای خودرو‌های شخصی بنزینی حفظ می‌شود و تنها در صورت استفاده از کارت جایگاه یا مصرف بیشتر از سهمیه، قیمت بنزین ۵۰۰۰ تومان خواهد بود.

قیمت بنزین به طور کامل (سهمیه و غیرسهمیه) برای خودرو‌های پلاک دولتی به جز آمبولانس‌ها، خودرو‌های وارداتی و خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد هم از ساعت ۲۴ بامداد امروز با نرخ 5 هزار تومان محاسبه می‌شود.

همچنین تمام خودرو‌های صفر تولید داخل با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان مشمول دریافت سهمیه یارانه‌ای خواهند بود.

قیمت بنزین برای خودروهای صفر تولید با قیمت بیش از یک میلیارد تومان، 5 هزار تومان خواهد بود.



برای رانندگان تاکسی اینترنتی و پیک های موتوری اینترنتی هم سقف ماهانه سهمیه اضافه ۲۰۰ لیتر برای خودرو‌های بنزینی، ۹۵ لیتر برای خودرو‌های دوگانه سوز و ۴۰ لیتر برای موتور سیکلت‌ها تعیین شده است. این سهمیه‌ها به صورت اعتباری و پس از ثبت پیمایش در سکو‌ها اختصاص داده می‌شود.

مابه‌التفاوت نرخ سه‌هزار تومانی و نرخ آزاد پنج‌هزار تومانی نیز پس از محاسبات وزارت کشور از طریق سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به حساب رانندگان واریز می‌شود.

شرکت های تاکسی اینترنتی متعهد شدند نرخ کرایه‌ها را با اجرای مصوبه بنزینی دولت تغییر ندهند. دولت هدف از اجرای این طرح را کنترل مصرف، کاهش فشار واردات وتوزیع عادلانه یارانه سوخت اعلام کرده است.