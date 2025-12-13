میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزارش موسسه صهیونیستی از آمادگی ایران برای حمله به اسرائیل

مؤسسه مطالعات امنیت بین‌الملل اسرائیل نوشت ایران پس از جنگ، تولید انبوه موشک را شدت داده و نشانه‌هایی از آمادگی تهاجمی در اظهارات برخی فرماندهان دیده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۲۴
| |
2565 بازدید
|
۵

نشانه های آمادگی ایران برای تهاجم به اسرائیل در اظهارات برخی فرماندهان | گزارش مؤسسه مطالعات امنیت بین‌الملل اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، مؤسسه مطالعات امنیت بین‌الملل اسرائیل، در گزارشی با اشاره به فعالیت‌ سایت‌های اتمی ایران و تلاش برای میانجیگری با هدف حل بحران، نوشت چند کشور، تلاش کرده‌اند نقاط انعطاف طرفین را شناسایی کنند اما پیشرفتی رخ نداده است. تهران همچنان اجازه بازرسی از سایت‌هایی را که در جریان جنگ هدف قرار گرفتند، نمی‌دهد.

چندی قبل، شورای حکام آژانس با حمایت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه‌ای تصویب کردند که از ایران می‌خواهد دسترسی فوری و کامل برای بازرسان فراهم کند و گزارش دقیقی از وضعیت سه سایت تخریب‌شده ارائه دهد. تهران در واکنش، توافق قاهره با آژانس را لغو کرد؛ توافقی که قرار بود مسیر بازگشت تدریجی بازرسان را باز کند.

مذاکرات هسته‌ای با تهران از ژوئن ۲۰۲۵ و پس از حمله اسرائیل متوقف شد. آمریکا بازگشت به گفت‌وگو را منوط به سه شرط می‌داند: توقف غنی‌سازی، پایان حمایت نظامی ایران از گروه‌های نیابتی در منطقه و پذیرش محدودیت‌های موشکی.

تهران تاکید دارد که غنی‌سازی «حقی قانونی» است و حاضر به مذاکره درباره آن نیست. رهبر جمهوری اسلامی، نیز گفته است دولت دونالد ترامپ «شایسته» گفت‌وگو نیست و خبر ارسال پیام از ایران به واشینگتن را «دروغ محض» خوانده است.

مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تهدید کرده‌اند در صورت هرگونه حمله دوباره اسرائیل، «حمله موشکی گسترده» انجام خواهند داد. ایران پس از جنگ، تولید انبوه موشک را شدت داده و نشانه‌هایی از آمادگی تهاجمی در اظهارات برخی فرماندهان دیده می‌شود.

در همین حال، روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی خاطر نشان کرد: ایران در حال حاضر حدود ۲ هزار موشک بالستیک سنگین در اختیار دارد؛ تقریباً همان تعدادی که در آستانه‌ جنگ در زرادخانه‌اش داشت.

در حالی که نتانیاهو در بحبوحه جنگ ادعا کرده بود توان موشکی ایران را نابود کرده است، تایمز اسرائیل نوشت: اکنون ارزیابی این است که میزان آسیبی که در جریان جنگ به برنامه موشک‌های بالستیک ایران وارد شده، کمتر از برآوردهای اولیه بوده است. ایران در حال حاضر حدود ۲ هزار موشک بالستیک سنگین در اختیار دارد؛ تقریباً همان تعدادی که در آستانه‌ جنگ داشت. این اطلاعات را سرتیپ شلومی بیندر، رئیس اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، اوایل همین هفته در دیدار با «مایک والتز» سفیر آمریکا در سازمان ملل مطرح کرده است؛ خبری که وب‌سایت المانیتور گزارش داده است.

از سوی دیگر، ایلی کوهن، وزیر انرژی رژیم اسرائیل، به روزنامه یدیعوت آحارونوت گفت: پالایشگاه نفت حیفا در شمال، در جریان جنگ ۱۲روزه با ایران به‌طور مستقیم هدف موشک‌های ایرانی قرار گرفت. به‌عنوان درسی از جنگ اخیر، فشار می‌آورم به‌جای تعطیلی کامل پالایشگاه حیفا، آن را به منطقه میشور روتم در صحرای نقب منتقل کنیم.

همچنین کوبی مایکل، رئیس میز فلسطین در وزارت امور استراتژیک اسرائیل گفته است: موشک‌های بالستیک ایران می‌توانند تخریب بسیار زیادی را در اسرائیل ایجاد کنند. برنامه موشکی ایران، از صنعت هسته‌ای آن‌ها مهم‌تر شده است.

همزمان با این تحلیل‌ها و گزارش‌ها، روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت: پس از پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، فصل‌های تازه‌ای از جاسوسی، مزدوری و نفوذ سایبری آشکار شده است؛ پدیده‌ای که اسرائیلی‌ها می‌گویند در ماه‌های اخیر از سوی تهران گسترش یافته و بر مهندسی اجتماعی، فناوری و اطلاعات دقیق متکی است. تهران از حملات گسترده فاصله گرفته و به جنگ شخصی هدفمند علیه مقامات ارشد اسرائیلی، اطرافیان و حتی حلقه‌های خانوادگی آنان روی آورده است. مهاجمان با هویت‌های جعلی وارد ارتباط با مدیران اسرائیل یا اطرافیانشان می‌شوند و پس از جلب اعتماد، کنترل طولانی‌مدت و بی‌صدا بر دستگاه‌های هوشمند آنان ایجاد می‌کنند. همچنین ایران با پرداخت پول و اغلب از طریق ارزهای دیجیتال، برخی اسرائیلی‌ها را برای تصویربرداری از بنادر، پایگاه‌های نظامی و مراکز دولتی به کار می‌گیرد. این پرونده‌ها، نشان‌دهنده ضعف بازدارندگی داخلی است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رژیم صهیونیستی حمله ایران به اسرائیل موشکهای ایرانی موشکهای سپاه
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خاخام معروف در حنوکای خونین کشته شد
ادعای ارتش اسرائیل درباره موشک‌های بالستیک ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
4
پاسخ
مرگ براسراییل وحامیانش !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
4
پاسخ
درود بر دلاور مردان سپاه و ارتش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
4
پاسخ
به کوری چشم اسراییل و اسراییل پرستان موشک های بارشی ساخته ایم که با یک شلیک به صدها بمب تبدیل می شوند و شهری را نابود می کنند به امید نابودی اسراییل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
2
پاسخ
باید به تعداد بمب های اتمی دشمنانمان موشک اتمی درست کرده و دمار از روزگار دشمنان درآوریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
2
پاسخ
ما برای جنگ آماده ایم فقط باید سطح آمادگی ملی را افزایش دهیم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e20
tabnak.ir/005e20