تصمیم فوری برای مدارس و دانشگاه‌های خوزستان

استانداری خوزستان: باتوجه به افزایش شاخص آلودگی هوا و گسترش مه غلیظ، تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان در روز شنبه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
تصمیم فوری برای مدارس و دانشگاه‌های خوزستان

به گزارش تابناک، استانداری خوزستان: باتوجه به افزایش شاخص آلودگی هوا و گسترش مه غلیظ، تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان در روز شنبه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

