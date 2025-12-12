فرمانده انتظامی با چاقو زخمی شد!

در جریان بی نظمی و رفتار خارج از قائده و قانون گروهی در حاشیه مراسم ختمی در مشهد فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران با ضربه چاقو زخمی شدند.

طی چند روز گذشته و در پی فوت یک وکیل، دستگاه‌های متولی نهایت همکاری را با خانواده مرحوم برای انجام فرآیند‌های تشییع، تدفین و برگزاری مراسمات داشتند ولکن در حاشیه این مراسمات برخی اقدامات حاشیه ساز که توسط معاندین سازماندهی شده بود به وقوع پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ رویکرد دستگاه‌های متولی، همراهی با خانواده متوفی و تسهیل‌گری در برگزاری مراسمات بود لکن متأسفانه علی‌رغم این همراهی‌ها و تسهیل‌گری‌های متعدد، برادر مرحوم در خصوص مدیریت حواشی مراسمات، همراهی لازم را نداشت و با وجود اطلاع و اطمینان از عدم وجود هیچ شائبه‌ای در خصوص فوت مرحوم و پذیرفتن این موضوع در جلسه برگزار شده در اداره آگاهی مشهد و نزد بازپرس، در خصوص فضاسازی دروغ معاندین اقدام تبیینی و روشنگرانه‌ای صورت نداد و زمینه تشدید اقدامات معاندین را فراهم آورد.

نیروی انتظامی با حضور و دعوت حاضرین به آرامش تلاش داشت که حواشی ایجاد شده را مدیریت کند لکن متأسفانه فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران، با حمله تعدادی از افراد با سلاح سرد مجروح شدند که این اقدام منجر به بازداشت تعدادی از شرکت کننده‌ها و مسببین شد.

پس از بروز رفتار غیرقانونی که عده‌ای از افراد با سابقه‌های محکومیت امنیتی نیز در آن دخیل بودند تعدادی دستگیر شدند.

علی هذا طبعا مسیر قانونی لازم در خصوص افرادی که مرتکب اقدامات مجرمانه شدند توسط مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضایی دنبال خواهد شد.