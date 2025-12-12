میلی صفحه خبر لوگو بالا
آیا شیرینی یلدا را گرانتر می‌خریم؟

رئیس اتحادیه قنادان با بیان اینکه قیمت شیرینی در شب یلدا تغییری ندارد، گفت: با توجه به برنامه ریزی واحد‌های تولیدی براساس تقاضا، کمبودی در عرضه نداریم.
آیا شیرینی یلدا را گرانتر می‌خریم؟

 

علی بهره مند رئیس اتحادیه  قنادان، شیرینی فروشان و کافه قنادی گفت: قیمت انواع شیرینی بر مبنای عرضه و تقاضا و مواد اولیه مصرفی واحدهاست و بازرسان هر منطقه نظارت کافی بر قیمت شیرینی دارند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ وی با بیان اینکه شیرینی تابع نرخ مصوب و دستوری نیست، افزود: سوء استفاده و تخلف واحدهای شیرینی را نمی توان رد کرد، اما در مناسبت و اعیاد مختلف بازرسی ها افزایش می یابد و به واحدهای صنفی توصیه کردیم که به رغم افزایش قیمت مواد اولیه، بدلیل شرایط اقتصادی خانوار افزایش قیمت اعمال نکنند.

بهره مند با بیان اینکه قیمت شیرینی در شب یلدا تغییری ندارد، افزود: با توجه به برنامه ریزی واحدهای تولیدی براساس تقاضا، کمبودی در عرضه نداریم. 

رئیس اتحادیه قنادان گفت: با توجه به آنکه قیمت مواد اولیه بر مبنای متریال و کیفیت متفاوت است، از این رو نمی توان حداقل و حداکثری برای قیمت اعلام کرد،در کنار قیمت به کیفیت باید واحدها اهمیت دهند.

