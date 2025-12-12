میلی صفحه خبر لوگو بالا
نامه مهم عضو مجلس خبرگان رهبری به رئیس جمهور

عضو مجلس خبرگان رهبری در رابطه با نامه‌ای که برای حذف بودجه‌های فرهنگی به رئیس جمهور نوشته شده است، گفت: با توجه به اهمیت فرهنگ در حکومت اسلامی قطعاً توجه به این حوزه یک توجه اصیل و راهبردی است.
نامه مهم عضو مجلس خبرگان رهبری به رئیس جمهور

 

غلامعلی صفایی بوشهری، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگویی به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و ارتقا آنها از سوی حاکمیت اشاره کرد و گفت: بی‌تردید فرهنگ اساس و پایه شخصی و اجتماعی یک جامعه است و تمامی امور سیاسی و اجتماعی حتی امنیتی، علم و فناوری بر اساس فرهنگ طراحی، مدیریت و نظارت برنامه‌ریزی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی فرهنگ را ریشه شخصیت یک جامعه دانست و افزود: به همین خاطر هست که در نظام هندسه حکومت اسلامی، فرهنگ پایگی یک اصالت راهبردی است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: از جهت اینکه فرهنگ اصالت راهبردی حکومت اسلامی هست، یکی از وظایف مهم حکمرانان اسلامی در نظام حکمرانی حکومت اسلامی توجه ویژه به حوزه فرهنگ است. 

 صفایی بوشهری گفت: قطعاً توجه جامع به حوزه فرهنگ نشان از مدیریت کارآمد و عقلانیت مدیریتی است و به همین جهت امام راحل و عظیم الشأن و مقام معظم رهبری در این معنا همواره تاکید داشتند، تا الان جهان استکبار با انواع تهاجم سخت موفق به شکست انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نشده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: جهان استکبار در اندیشه تهاجم جدی نرم به حوزه فرهنگ و سیاست هستند، به همین جهت فرهنگ، مقاومت فرهنگی و توجه به حوزه فرهنگ یک توجه راهبردی است.

صفایی بوشهری همچنین در رابطه با نامه‌ای که برای حذف بودجه‌های فرهنگی به رئیس جمهور نوشته شده است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت فرهنگ در حکومت اسلامی قطعاً توجه به این حوزه یک توجه اصیل و راهبردی است.
 

