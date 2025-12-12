میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تجاوز آشکار در جولان تحت سکوت مرگبار جولانی

منابع سوری از یورش نظامیان صهیونیست به منازل شهروندان سوری در جنوب سوریه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۰۰
| |
992 بازدید

تجاوز آشکار در جولان تحت سکوت مرگبار جولانی

تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و اشغالگری آن و ایجاد مزاحمت و مانع تراشی برای زندگی شهروندان سوری در سایه سکوت حکومت جولانی همچنان ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع سوری از یورش نظامیان صهیونیست به منازل شهروندان سوری در روستایی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع گفتند که یک یگان ارتش رژیم اسرائیل با یورش به روستای العجرف در حومه قنیطره، وارد منزل یک خانواده سوری شدند.

این منابع از یورش یک یگان دیگر ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک جباتاالخشب در حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

به گفته این منابع، روستای کودنه در حومه قنیطره میانی هم هدف تجاوز اشغالگران صهیونیست قرار گرفت.

متجاوزان صهیونیست که به سمت شهروندان در این منطقه از سوریه آتش گشودند.

نظامیان صهیونیست در ادامه تجاوزات خود به سوریه، اقدام به استقرار ایست بازرسی میان شهرک ام باطنه و روستای العجرف در حومه قنیطره در جنوب این کشور کردند.

صهیونیستها که علاوه بر تجاوزگری و اشغالگری در خاک سوریه به مانع تراشی در برابر زندگی شهروندان این کشور ادامه می دهند،دو جوان سوری را بازداشت کردند.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سوری رژیم صهیونیستی حمله ماده تجاوز اشغالگری نظامیان صهیونیست سوریه جولانی
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لاوروف از الجولانی برای سفر به مسکو دعوت کرد
افزایش خطرناک آدم‌ربایی در سوریه
از جولانی تا الشرع : رئیس امروز سوریه در دو قاب
همکاری رژیم جولانی با آمریکا علیه ایران
خبر شوکه کننده از سوریه: توافق با اسرائیل در راه است!
دیدار احمد الشرع و مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در ابوظبی
شهادت ۲ فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی
وزیر دفاع جولانی آفتابی شد
سازمان ملل خواستار توقف اشغالگری رژیم صهیونیستی
تایید جنایات شورشیان الجولانی در جنوب سوریه
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق
پیام مرموز ترکیه: صلح با “شرع”، جنگ با “جولانی”
کمک سعودی‌ها به جولانی؛ عربستان بدهی‌های سوریه را می‌پردازد
حمله بالگردهای رژیم صهیونیستی به سوریه
چرا لاریجانی به سوریه رفت؟
تل آویو: حمله به سوریه را متوقف نمی‌کنیم
صهیونیست ها به دنبال «وطن جایگزین» برای فلسطینی ها!
۱۰۰ نظامی صهیونیست مسموم شدند
حمله بالگردهای صهیونیست به مواضعی در خاک سوریه
حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه‌های ارتش سوریه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005e1c
tabnak.ir/005e1c