تجاوز آشکار در جولان تحت سکوت مرگبار جولانی

تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و اشغالگری آن و ایجاد مزاحمت و مانع تراشی برای زندگی شهروندان سوری در سایه سکوت حکومت جولانی همچنان ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع سوری از یورش نظامیان صهیونیست به منازل شهروندان سوری در روستایی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع گفتند که یک یگان ارتش رژیم اسرائیل با یورش به روستای العجرف در حومه قنیطره، وارد منزل یک خانواده سوری شدند.

این منابع از یورش یک یگان دیگر ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک جباتاالخشب در حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

به گفته این منابع، روستای کودنه در حومه قنیطره میانی هم هدف تجاوز اشغالگران صهیونیست قرار گرفت.

متجاوزان صهیونیست که به سمت شهروندان در این منطقه از سوریه آتش گشودند.

نظامیان صهیونیست در ادامه تجاوزات خود به سوریه، اقدام به استقرار ایست بازرسی میان شهرک ام باطنه و روستای العجرف در حومه قنیطره در جنوب این کشور کردند.

صهیونیستها که علاوه بر تجاوزگری و اشغالگری در خاک سوریه به مانع تراشی در برابر زندگی شهروندان این کشور ادامه می دهند،دو جوان سوری را بازداشت کردند.

