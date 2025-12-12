دموکرات‌های کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه مجموعه جدیدی از عکس‌های قدیمی جفری اپستین دلال جنسی محکوم‌شده آمریکایی که سال ۲۰۱۹ به طرز مشکوکی در زندان فوت کرد را منتشر کردند. در این عکس‌ها چهره چند نفر از قدرتمندترین مردان سیاسی آمریکا دیده می‌شود: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی، بیل کلینتون رئیس‌جمهور اسبق و استیو بنن استراتژیست سابق کاخ سفید.

اپستین که بود و چرا جنجالی است؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جفری اپستین سرمایه‌دار آمریکایی است که نامش را ابتدا به عنوان یک مدیر مالی ثروتمند بر سر زبان‌ها انداخت اما او در واقع اداره‌کننده شبکه‌ای برای سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان زیر سن قانونی بود.

او متهم به قاچاق جنسی و آزار بیش از ۱۰۰ قربانی زیر سن قانونی بود و با افراد قدرتمند مانند سیاستمداران، سلبریتی‌ها و میلیاردرها روابط نزدیکی داشت.اپستین از جزیره خصوصی‌اش در ویرجین آمریکا برای مهمانی‌های مشکوک استفاده می‌کرد. در سال ۲۰۰۸، به جرم سوءاستفاده از دختران نوجوان محکوم شد، اما با توافقی مخفیانه تنها ۱۳ ماه در زندان ماند. در سال ۲۰۱۹، دوباره دستگیر و روانه زندان شد و منتظر محاکمه‌ای بود که می‌توانست به اسرار افشای رابطه‌اش با بسیاری از بزرگان عالم سیاست از جمله دونالد ترامپ منجر شود.

اما ناگهان اعلام شد که جسدش در یکی از سلول‌های زندانی در نیویورک پیدا شده است. مقام‌های رسمی مدعی شده‌اند که او خودکشی کرده؛ روایتی که به دلیل ارتباطات اپستین با اصحاب قدرت و ثروت هرگز مورد باور عموم قرار نگرفت.

اپستین اطلاعات حساسی از افراد مشهوری مانند بیل کلینتون، ترامپ، شاهزاده اندرو و بیل گیتس داشت، و بسیاری باور دارند مرگ او برای جلوگیری از افشاگری‌های دادگاهی بود. این پرونده به نمادی از فساد در میان ثروتمندان و قدرتمندان در جهان غرب تبدیل شده و به ویژه با افشاگری‌های اخیر علیه دونالد ترامپ توجهات بیشتری را به خود جلب کرده است. در ماه‌های گذشته شواهدی مطرح شده که نشان می‌دهد اپستین روابط گسترده‌ای هم با اسرائیل داشته و حتی گفته می‌شود یکی از عوامل موساد بوده است.

فقط ۱۹ عکس

دموکرات‌ها امروز گفته‌اند از اموال به‌جا مانده اپستین در مجموع ۹۵ هزار عکس به دست آمده که فقط ۱۹ عکس آن را برای انتشار انتخاب کرده‌اند.عکس‌های منتشرشده مربوط به سال‌های دور هستند. یکی از آنها دونالد ترامپ را در حالی نشان می‌دهند که با زنانی صحبت می‌کند که چهره‌شان به دلایل قانونی مخدوش شده است.

برخی از تصاویر مربوط به ابزارهای جنسی هستند. همچنین یک عکس هم از هواپیمای خصوصی اپستین ملقب به «لولیتا اکسپرس» منتشر شده است. در این عکس و برخی از عکس‌های دیگر چهره «وودی آلن»، کارگردان معروف آمریکایی دیده می‌شود.

رابرت گارسیا، عضو ارشد نماینده‌های دموکرات در کمیته نظارت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وقت آن رسیده که پرده‌پوشی کاخ سفید تمام شود و عدالت برای قربانیان اپستین و دوستان قدرتمند او اجرا گردد.»وی اضافه کرده است: «این عکس‌های تکان‌دهنده سؤالات بیشتری درباره روابط اپستین با برخی از تأثیرگذارترین مردان جهان ایجاد می‌کند. ما تا زمانی که مردم آمریکا حقیقت کامل را ندانند، آرام نخواهیم نشست. وزارت دادگستری باید همه پرونده‌ها را فوراً منتشر کند.»او افزود که دموکرات‌ها در حال بررسی کل ۹۵ هزار عکس هستند و در روزهای و هفته‌های آینده عکس‌های بیشتری را منتشر خواهند کرد.در یکی از عکس‌ها بیل کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا نیز حضور دارد (نفر وسط در عکس زیر).

انتشار این تصاویر در حالی صورت گرفته که پرونده این قاچاقچی جنسی به دلیل پنهان‌کاری‌ها حول آن به یکی از حساس‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌ها در تاریخ آمریکا تبدیل شده است. بر اساس نظرسنجی تازه رویترز-ایپسوس که روز جمعه منتشر شد: ۷۰ درصد آمریکایی‌ها معتقدند دولت جزئیات مربوط به افراد دیگری که در شبکه قاچاق دختران زیر سن قانونی اپستین دست داشتند را پنهان می‌کند (حتی ۶۲ درصد جمهوری‌خواهان همین نظر را دارند).