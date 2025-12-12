جشن روز زن در کرج

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0648\u0644\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627(\u0633)\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u00ab\u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc\u0645 \u067e\u0627\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u00bb\u060c \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u06f2\u06f1 \u0622\u0630\u0631\u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u062c \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\u00a0\n\n\u00a0