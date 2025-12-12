چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علاوه بر تهدیدات همیشگی در خصوص برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی ایران را نیز تهدید به نابودی کرد.

روزنامه تایمز اسرائیل اذعان کرده که ارزیابی‌های داخلی نشان می‌دهد میزان آسیبی که در جنگ ۱۲ روزه به برنامه موشکی ایران وارد شده، کمتر از برآورد‌های اولیه بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی پنج شنبه ۲۰ آذر در دفتر بیضی مدعی شد: ایرانی‌ها می‌خواهند همین الان با من معامله کنند.

ترامپ بار دیگر در ادامه اظهارات بی‌اساس خود مدعی شد که بمب‌افکن‌های «بی –۲» توان هسته‌ای ایران را کاملاً نابود کرده‌اند. وی همچنین مدعی شد که تهران نیز این موضوع را پذیرفته است.

ترامپ در بخش دیگری از ادعا‌های خود افزود: می‌توانم به شما بگویم که آنها [ایران]دوست دارند بتوانند با من معامله کنند. آنها دوست دارند بتوانند با من معامله کنند و اگر می‌توانستیم، من هم دوست داشتم با آنها معامله کنم.

وی همچنین اذعان کرد: ایرانی‌ها خیلی سریع در حال بازسازی برنامه موشکی خود هستند. آنها می‌توانند تلاش کنند. اما احیای برنامه هسته‌ای برای ایرانی‌ها به زمان بسیاری نیاز دارد و اگر بخواهند آن را بدون توافق بازسازی و احیا کنند، دوباره آن را نابود خواهیم کرد. ما می‌توانیم موشک‌های ایران را هم خیلی سریع از کار بیاندازیم.

او در ادامه ادعا‌های خود گفت: «آن‌ها می‌توانند تلاش کنند، اما بازگشتشان زمان بسیار زیادی می‌برد.»

ترامپ با اشاره به کمک‌های آمریکا به رژیم صهیونیستی در جنگ ایران و اسرائیل اظهار داشت: «ما پهپاد‌ها را ساقط می‌کردیم و کار‌های خوبی برای اسرائیل انجام دادیم. البته خود اسرائیل هم عملکرد خوبی داشت.» او همچنین ادعا کرد: «جمهوری اسلامی خیلی دوست دارد که بتواند با من به توافق برسد و من هم دوست دارم اگر بشود با آنها به توافق برسم.»

ترامپ در ادامه با تکرار دوباره ادعا‌های خود گفت پیش از حمله آمریکا به ایران، واشنگتن در مسیر منطقی برای رسیدن به توافق با تهران قرار داشت و ادامه داد: «اگر توافق می‌کردند وضعیتشان خیلی بهتر می‌شد. آنها می‌توانستند یک توافق داشته باشند.»

تأکید دونالد ترامپ بر برنامه موشکی ایران دلایل مختلفی دارد. ترامپ یکی از شروط خود برای مذاکره با ایران را موضوع موشکی ایران قرار داده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران چند ماه پیش برای اولین بار اعلام کرد به عنوان پیش شرطی برای مذاکرات هسته‌ای، آمریکا خواهان کاهش برد موشک‌های ایران به زیر ۵۰۰ کیلومتر شده است.

استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، نیز پیش‌تر از ایران خواسته بود برنامه هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی را به‌طور کامل کنار بگذارد، نیرو‌های نیابتی خود را منحل کند و محدود شدن برنامه موشکی‌اش را بپذیرد.

یورونیوز در گزارشی تازه نوشته است که مقامات و تحلیلگران رژیم صهیونیستی نسبت به روند بازسازی توان موشکی ایران پس از جنگ ایران و اسرائیل نگران هستند. به گفته این منابع، جمهوری اسلامی بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، با سرعتی بالا در حال احیای زرادخانه موشکی خود است و قصد دارد در تقابل‌های احتمالی آینده، توان شلیک هم‌زمان دو هزار موشک را فراهم کند؛ موضوعی که برخی آن را زمینه‌ساز حمله مجدد اسرائیل به ایران می‌دانند.

بر پایه این گزارش، ایران تولید گسترده موشک‌های بالستیک را از سر گرفته و کارخانه‌ها «به‌صورت شبانه‌روزی» در تلاش برای بازسازی ظرفیت‌هایی هستند که پیش‌تر در حملات اسرائیل آسیب دیده بود. یک مقام ارشد نظامی اسرائیل نیز به قانونگذاران این رژیم اطلاع داده که روند بازسازی توان موشکی تهران با سرعت قابل توجهی پیش می‌رود.

تهدید ترامپ برای حمله به برنامه موشکی ایران ناشی از وضعیت جنگ ۱۲ روزه نیز بوده است؛ جایی که موشک‌های ایران ورق جنگ را برگرداندند و آسیب‌های جدی به رژیم صهیونیستی وارد کردند.

از طرف دیگر تهدید ترامپ نشان می دهد موشکهای ایران تا چه اندازه مقابل رژیم صهیونیستی بازدارنده است. تهدید ترامپ در واقع نشان می دهد احتمال حمله پیشگیرانه صرفا محدود به برنامه هسته ای ایران نخواهد بود و برنامه موشکی ایران نیز می تواند هدف چنین حملاتی قرار گیرد.

در واقع ترامپ اعلام می کند ایران اگر می خواهد برنامه موشکی خود را داشته باشد و مورد حمله نیز قرار نگیرد باید در مورد ابعاد آن مذاکره کند وگرنه مورد حمله پیشگیرانه قرار می گیرد.

حال روزنامه تایمز اسرائیل در این خصوص اذعان کرده که ارزیابی‌های داخلی نشان می‌دهد میزان آسیبی که در جنگ ۱۲ روزه به برنامه موشکی ایران وارد شده، کمتر از برآورد‌های اولیه بوده است. این رسانه می‌نویسد ایران اکنون حدود دو هزار موشک بالستیک سنگین در اختیار دارد؛ رقمی تقریباً برابر با موجودی این کشور پیش از آغاز جنگ ایران و اسرائیل.

به نوشته این روزنامه، شلومی بیندر، رئیس اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، این داده‌ها را در دیدار اخیر خود با مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، مطرح کرده است؛ موضوعی که به گزارش المانیتور نشان می‌دهد اسرائیل بار دیگر واشینگتن را به اقدام علیه تهران تشویق می‌کند. برخی محافل معتقدند این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز حمله مجدد اسرائیل به ایران و تشدید تنش‌ها در پرونده جنگ ایران و اسرائیل باشد.

تأکید آمریکا و اسرائیل بر توان موشکی ایران به سبب بازدارندگی موثر موشک‌های ایران است که باعث می‌شود نقشه آنها برای پیشبردن نظم مطلوب در منطقه را به چالش بکشد.

این موضوع به ویژه در بازدارندگی ایران در یک نبرد دریایی که می‌تواند متعاقب گسترش جنگ احتمالی مطرح شود حائز اهمیت است. در یک جنگ مستقیم با اسرائیل/ آمریکا، جنگ دریایی می‌تواند زیر ساخت‌های انرژی و امنیت ترانزیت منطقه را تهدید کند.

در این راستا، سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه اعلام کرده است: برای اولین‌بار موشکی را شلیک کردیم که برد آن بیش از طول خلیج فارس است.

وی افزود: این موشک را در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم، این موشک قابلیت‌های منحصر بفردی دارد، قادر است بعد از شلیک فرمان پذیر است و بومی است. هر آنچه که ما در این رزمایش استفاده کردیم، داخلی بوده است. موشک بعدی که استفاده کردیم بالستیک جدیدی بود که هدف زنی اش بسیار بسیار دقیق بود و دقت آن را دشمنان دیدند.

به گزارش تابناک، ادعا‌های ترامپ در خصوص برنامه موشکی ایران در حالی است که تهران این موضوع را مرتبط با امنیت ملی مبیند و آنرا قابل مذاکره نمی‌داند. ایران بار‌ها اعلام کرده هر گونه گفتگوی احتمالی با محوریت هسته‌ای خواهد بود؛ با فرمول اعتمادسازی (رفع نگرانی ادعایی) مقابل رفع تحریم.