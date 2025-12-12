امیر ساکت بیان کرد: بوی نامطبوع و محسوس در بخشی از شهر خرمآباد، روستاهای اطراف و همچنین شهر ویسیان ناشی از آتشسوزی رخداده در یکی از کارخانه های واقع در شهرک صنعتی شماره ۲ خرمآباد می باشد که این آتش سوزی با تلاش نیروهای آتشنشانی بهطور کامل مهار شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: دود و گازهای متصاعد شده از این حادثه به دلیل وجود شرایط پایداردر هوا در لایههای نزدیک به سطح زمین باقی مانده و با توجه به نوع گازهای متصاعد شده از این واحد صنعتی به همه شهروندان توصیه میشود تا زمان پراکندگی کامل گازها و دود، نسبت به رعایت موازین بهداشتی اقدام نمایند و در صورت امکان از ترددهای غیر ضروری پرهیز نموده و هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده نمایند.
مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه داد: همچنین کارشناسان پایش این اداره در محل حادثه حضور داشته و پایشهای محیطزیستی بهصورت مستمر در حال انجام است.
ساکت بیان کرد: اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.