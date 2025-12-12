آیت‌الله علی سیستانی مرجع شیعیان عراق امروز جمعه، پس از بهبودی از آنفولانزا، به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) با جمعی از مردم دیدار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دفتر رسانه‌ای آیت‌الله سیستانی با اعلام این خبر افزود: آیت‌الله سیستانی این مناسبت فرخنده را به مردم تبریک گفت و از خداوند متعال خواست که در وفاداری به اهل بیت (علیهم السلام) ثابت قدم باشند و در مسیر آنها هدایت شوند و از سلامتی و تندرستی مستمر برخوردار باشند.

یک منبع نزدیک به دفتر آیت‌الله سیستانی در ۵ دسامبر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که دیدارها با آیت‌الله سیستانی به طور موقت و به طور نامحدود به حالت تعلیق درآمده است و تأیید کرد که «حال ایشان خوب است و تحت مراقبت و رسیدگی کامل قرار دارند.»

در این بیانیه از دوستداران ایشان خواسته شده بود اطمینان خاطر داشته باشند و به شایعات توجه نکنند.

