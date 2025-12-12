کندوان یکطرفه شد

شرایط جوی در ارتفاعات ابری و خشک است و لغزندگی سطح جاده به رانندگان توصیه می‌شود که با احتیاط و رعایت فاصله ایمن حرکت کنند.رئیس پلیس راه مازندران درباره جاده هراز نیز گفت: در تونل‌های سپاسد و شنگلده ترافیک نیمه‌سنگین است، اما جریان خودروها روان است و مشکلی در عبور و مرور وجود ندارد.

رئیس پلیس راه مازندران از یک‌طرفه شدن مسیر شمال به تهران جاده کندوان خبر داد و وضعیت جاده هراز را نیمه‌سنگین و روان اعلام کرد.

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ساری درباره وضعیت جاده‌های استان گفت: در جاده کندوان، مسیر شمال به تهران ترافیک پرحجم است و در ابتدای مسیر تا ۳ کیلومتر توقف گزارش شده است. در حال حاضر، مسیر به سمت تهران یک‌طرفه است.

سرهنگ عبادی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن، برنامه‌ریزی دقیق برای سفر داشته باشند و از عجله پرهیز کنند تا از ایجاد تراکم و خطرات احتمالی جلوگیری شود.

