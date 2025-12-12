فرماندار مشهد ضمن تائید این خبر اظهار کرد: این بازداشت موقت با حکم دادستانی انجام‌شده است و دلیل آن بیان شعارهای هنجارشکنانه بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ساعاتی پیش خبری مبنی بر بازداشت تعدادی از فعالان سیاسی در مشهد از جمله نرگس محمدی در فضای مجازی مطرح شد.

فرماندار مشهد ضمن تائید این خبر اظهار کرد: این بازداشت موقت با حکم دادستانی انجام‌شده است و دلیل آن بیان شعارهای هنجارشکنانه بوده است.

حسینی تأکید کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده در شورای تأمین شهرستان بنا بود این افراد برای شرکت در مراسم ترحیم خسرو علی کردی که در یک مسجد برگزار شد شرکت کنند و در فضای آرام مراسم برگزار شود اما متأسفانه عده‌ای این فضا را رعایت نکرده و اقدام به بیان شعارهای هنجارشکنانه بیرون مسجد کردند و برای اینکه مشکلی پیش نیاید دادستانی مشهد ورود کرد و تعدادی بازداشت شدند که به‌نوعی این افراد تحت الحفظ هستند و بیشتر برای حمایت از آن‌ها این کار انجام‌شده است زیرا در چنین شرایطی ممکن است گروه‌های دیگر هم اقدام به تقابل کنند به همین دلیل دادستانی ورود کردند تا مشکلی برای این افراد پیش نیاید.