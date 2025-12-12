میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیش ‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۲۲ آذر ‍۱۴۰۴

قیمت دلار در هفته سوم آذرماه ۱۴۰۴ با نوسانات شدید و برخورد مداوم نیروهای افزایشی و کاهشی همراه بود؛ اما در نهایت این افزایشی‌ها بودند که توانستند نبض بازار را در اختیار بگیرند و قیمت دلار را دوباره وارد کانال ۱۲۵ هزار تومانی کنند. رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد که بازار همچنان در وضعیت بی‌تصمیمیِ فعال به‌سر می‌برد. همزمان، طلا نیز تحت‌ تأثیر رشد قیمت دلار و افزایش اونس جهانی طلا، روندی صعودی را تجربه کرد و فاصله خود را با قله‌های قیمتی اخیر کاهش داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۵۴
| |
9761 بازدید

پیش ‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۲۲ آذر ‍۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت دلار در هفته سوم آذر مسیری پرتنش را تجربه کرد و در آخرین معامله هفته جاری با رقم ۱۲۵ هزار و ۷۵۰ تومانی بسته شد. این هفته، بازار تحت تأثیر اخبار سیاسی متناقض، انتظارات تورمی و کاهش حجم معاملات، بارها شاهد تغییر جهت‌های ناگهانی بود. در برخی روزها، نیروهای کاهشی موفق شدند قیمت را تا کف کانال ۱۲۳ هزار تومان پایین بکشند؛ اما هر بار با ورود معامله‌گران افزایشی، روند قیمت دوباره تغییر کرد و دلار به محدوده ۱۲۵ هزار تومان بازگشت.

در چنین شرایطی، رفتار معامله‌گران بیش از محرک‌های بنیادی، بازار را کنترل می‌کند؛ موضوعی که در نوسانات قیمت دلار در روز پنجشنبه نیز مشاهده شد.

گفتنی است قیمت طلا و سکه روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در شرایطی کار خود را با رشد قیمت آغاز کرد که هم‌زمان دلار در کف کانال ۱۲۵ هزار تومانی در مسیر افزایشی قرار داشت. این موضوع، در کنار تقاضای فعال در بازار داخلی، توانست اثر افت ۱۸ دلاری اونس جهانی را خنثی کند و تابلوهای بازار طلا و سکه را سبز نگه دارد. روند معاملات تا پایان روز نشان داد که خریداران دست بالا را در بازار داشتند.

پیش‌ بینی قیمت دلار

کارشناسان اقتصادی سه سناریوی اصلی برای معاملات روز شنبه مطرح می‌کنند. در سناریوی محتمل‌تر، اگر تقاضا همچنان فعال بماند و افزایشی‌ها از ابتدای معاملات وارد بازار شوند، دلار می‌تواند در محدوده بالای ۱۲۵ هزار تومان تثبیت شود و حتی تا محدوده ۱۲۶ هزار تومان حرکت کند. در سناریوی دوم که احتمال آن نیز متوسط است، بازار ممکن است پس از جهش مقطعی وارد فاز اصلاح ملایم شود و دلار در بازه ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ تا ۱۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان نوسان کند. سناریوی سوم اما ضعیف‌تر است و تنها در صورت ورود سیگنال سیاسی مثبت یا کنترل شدید بازارساز رخ می‌دهد که در آن صورت امکان عقب‌نشینی دلار تا محدوده ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد.

پیش ‌بینی قیمت طلا و سکه

تحلیلگران با بررسی رفتار بازار در روزهای اخیر معتقدند محتمل‌ترین سناریو برای معاملات شنبه، نوسان محدود همراه با شیب ملایم صعودی است. به گفته آنها، اگر دلار بتواند در محدوده ۱۲۵ هزار تومان باقی بماند یا به نیمه بالایی این کانال نزدیک شود، طلای ۱۸ عیار می‌تواند در بازه ۱۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حرکت کند. همچنین، سکه امامی نیز احتمالاً در محدوده ۱۳۴ میلیون تا ۱۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله خواهد شد. با این حال، اگر بازارساز در نخستین روز هفته عرضه سنگین داشته باشد، بازار طلا و سکه ممکن است یک توقف کوتاه را تجربه کند.

قیمت نقره ۲۷۵ هزار تومانی شد

گفتنی است قیمت اونس جهانی نقره در لحظه نگارش این گزارش با یک دلار ۶ سنت افزایش، با رقم ۶۴ دلار و ۴۴ سنت به ثبت رسید. گرم نقره ۹۹۹ در بازار داخل با دو هزار و ۱۴۰ تومان افزایش، روی رقم ۲۷۵ هزار و ۲۶۰ تومان قرار گرفت.

قیمت سکه امامی دو میلیون تومان گران شد

قیمت سکه روز پنجشنبه در تمامی قطعات افزایش داشت. سکه امامی با دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش، با رقم ۱۳۴ میلیون و ۸۰۵ هزار تومانی معامله شد. قیمت سکه بهار آزادی با افزایش ۸۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۱۲۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان قرار گرفته است.

قیمت نیم سکه با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش، به ترتیب با رقم‌های ۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شدند. قیمت سکه گرمی نیز با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، با رقم ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی معامله شد.

مثقال نیم میلیون تومان رشد کرد

قیمت اونس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش با رشد ۷۰ دلاری با رقم ۴۳۳۶ دلاری در حال معامله است. قیمت هر مثقال طلا با ۵۵۰ هزار تومان افزایش، روی رقم ‍۵۵ میلیون و ۵۸۱ هزار تومان قرار گرفت. هر گرم طلای ۱۸ عیار، با ۱۵۰ هزار تومان افزایش، با رقم ۱۲ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان به فروش رسید. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم ۱۲ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۹۶ تومان به ثبت رسید.

 

