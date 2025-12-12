شاهکار جدید/دبیرخانه اظهارات دبیر کارگروه آلودگی هوا را تکذیب کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بلبشوی مدیریتی استانداری تهران در مواجهه با آلودگی هوا و مسائل و موضوعات مرتبط با آن تمامی ندارد و هر روز شاهکار جدیدی در این زمینه رونمایی میشود.
جدای از اینکه هیچ برنامه خاصی برای کنترل و کاهش آلودگی هوای تهران از سوی استانداری تهران و کمیته اضطرار اتخاذ نمیشود و تقریباً تمام خروجی جلسات و مصوبات کارگروه برای همگان قابل پیشبینی شده است، وارد کردن بدون اطلاع مشمولان طرح ترافیک، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، سرویس مدارس و حتی تاکسیهای شهرداری به گروههای ممنوع برای ورود به طرح زوج و فرد، از اقداماتی بوده که انتقادات گستردهای را به دنبال داشته است.
در ادامه این تصمیمات، اواخر صبح چهارشنبه گذشته، دبیر این کارگروه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، تصمیم جدید کارگروه را اعلام کرد و از اجرای طرح زوج و فرد در تهران تا پایان سال خبر داد. خبری که پس از انتقادات شدید، صبح روز بعد لغو شد.
این در حالی است که ساعتی پیش یکی از رسانهها در خبری اعلام کرد که دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران با صدور اطلاعیهای نسبت به انتشار برخی شایعات در خصوص «اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل در شرایط عادی و تا پایان سال» واکنش نشان داده و اعلام کرده شایعات مطرحشده در این زمینه کاملاً بیاساس بوده و بهصورت رسمی تکذیب میشود.
این اطلاعیه در حالی خبر تمدید اجرای طرح زوج و فرد تا پایان سال را با عنوان شایعات تکذیب کرده که حسن عباسنژاد، دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران به صراحت با این استدلال که آلودگی هوا تا پایان سال در تهران ادامه خواهد داشت، از تداوم اجرای آن خبر داده بود.
