مهدی طارمی از تیم ملی خط خورد؟

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد به طور جدی پیگیر حل مشکل صدور ویزای ملی‌پوشان فوتبال ایران هستند.

به گزارش تابناک؛ احمد دنیامالی در خصوص مباحث مطرح شده طی روزهای اخیر در مورد عدم احتمال صدور ویزای آمریکا برای برخی ملی‌پوشان فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ عنوان کرد: چنین چیزی نیست. اصولا کشورهای میزبان به فدراسیون‌های جهانی یا نهادهای بین‌المللی تعهد می‌دهند تا مقررات را رعایت کنند. فکر نمی‌کنم از لحاظ حرفه‌ای چنین اتفاقی رخ دهد و مشکلی وجود داشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان یادآور شد: البته با توجه به رفتارهایی که آمریکا در سایر موارد داشته، همچنان این نگرانی وجود دارد که چنین اتفاقی رخ بدهد، اما از نظر حرفه‌ای و قوانین بین‌المللی نباید این امر صورت بگیرد.

دنیامالی به حضور جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در رختکن تیم ملی ایران پس از تورنمنت کافا اشاره کرد و گفت: ایشان در این حضور تاکید کرد که اعضای تیم ملی فوتبال ایران مشکلی برای حضور در جام جهانی نخواهد داشت و باید به قولش عمل کند.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: وزارت امور خارجه ایران پیگیر موضوع مربوطه است تا مشکلی برای صدور بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به وجود نیاید.

با تمامی این تفاصیل اگر ویزای برخی از بازیکنان مانند طارمی صادر نشود می توان گفت اولین خط خورده تیم ملی در راه جام جهانی خواهد بود.