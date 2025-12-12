میلی صفحه خبر لوگو بالا
ماجرای مسدود شدن ۶۰ صفحه اینستاگرامی فعال پزشکی

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از مسدود شدن ۶۰ صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه تبلیغات پزشکی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۲۳
| |
786 بازدید
 مسدود شدن ۶۰ صفحه اینستاگرامی فعال/ ماجرا چه بود؟
به گزارش تابناک به نقل از مهر،سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، با تشریح آخرین اقدامات این پلیس در برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی پزشکی در فضای مجازی اعلام کرد: در سال جاری بیش از ۳۰۰ صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه تبلیغات پزشکی مورد بررسی پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت که با دستور مستقیم مرجع محترم قضائی، ۶۰ صفحه از آنها مسدود شد.
 
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این صفحات متعلق به پزشکان واقعی نیست، افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بسیاری از گردانندگان این صفحات یا پزشک نیستند یا از هویت پزشکان سوءاستفاده می‌کنند. عمده این افراد دلالان بیمار هستند که مخاطبان را به مطب‌های زیرزمینی و اماکن غیرمجاز هدایت می‌کنند.
 
سردار معظمی گودرزی درباره تخلفات اخیر نیز گفت: فقط در هفته گذشته چندین آرایشگاه که در امور پزشکی دخالت می‌کردند شناسایی و با آنها برخورد شد. این افراد اقداماتی مانند تزریق ژل و خدمات پزشکی زیبایی انجام می‌دادند که انجام آن صرفاً در صلاحیت پزشک است. رئس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به فجایع پزشکی ناشی از تبلیغات فریبنده در فضای مجازی افزود: در پرونده‌های ما مواردی دیده شده که افراد پس از انجام عمل‌های غیرمجاز زیبایی، حتی قادر به بستن پلک‌های خود نبودند. این آسیب‌ها نه‌تنها اعتماد به‌نفس فرد را از بین می‌برد، بلکه در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است.
 
وی همچنین به سوءاستفاده از عنوان فیزیوتراپی و کایروپرکتیک اشاره کرد و گفت: برخی افراد با گذراندن یک دوره ماساژ، مستقیماً در امور پزشکی مداخله می‌کنند و جان مردم را به خطر می‌اندازند.
 
سردار معظمی گودرزی یکی از پرونده‌های مهم اخیر را نیز تشریح کرد: تنها یک ماه گذشته فردی را بازداشت کردیم که با وجود داشتن مدرک دیپلم، اقدام به درمان‌های دندان‌پزشکی می‌کرد. وی بیش از دو سوم دندان‌های یکی از مراجعان را کشیده بود و قصد داشت برای او ایمپلنت انجام دهد. این متهم همچنان در بازداشت است.
 
رئیس پلیس فتا تهران با تأکید بر اینکه پزشکان حاذق نیازی به تبلیغات پر زرق‌وبرق در فضای مجازی ندارند، گفت: بیشترین تبلیغات غیرمجاز مربوط به جراحی‌های زیبایی است. برخی از این افراد حتی زمانی که بیمار بیهوش است و در شرایط مناسب قرار ندارد تصویربرداری می‌کنند و از همین تصاویر برای جلب مشتری استفاده می‌کنند.
 
سردار معظمی گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس فتا با جدیت تمام این موضوع را در دستور کار دارد و با هرگونه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی در فضای مجازی برخورد قاطع خواهد کرد.
