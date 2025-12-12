هوشنگ مرادی کرمانی جراحی شد

به گزارش تابناک به نقل از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ با رایزنی گروهی از پزشکان متخصص و بهمنظور کار گذاشتن باتری در قفسه سینه، جراحی شد.
وی که روز یکشنبه در پی تشدید بیماری قلبی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده بود، اکنون در بخش مراقبتهای ویژه بستری است و بهزودی از بیمارستان مرخص خواهد شد. هوشنگ مرادی کرمانی در ۱۶ شهریور ۱۳۲۳ در روستای سیرچ از توابع شهداد کرمان به دنیا آمد. او در دوران کودکی با مشکلات زیادی روبهرو بود، از جمله فقر و از دست دادن مادرش. این تجربیات سخت، تأثیر زیادی بر آثار او گذاشت و او را به نویسندهای حساس و واقعنگر تبدیل کرد.
مرادی کرمانی فعالیت ادبی خود را از دهه ۴۰ آغاز کرد و در طول سالها، آثار متعددی نوشت که بسیاری از آنها به زبانهای مختلف ترجمه شدهاند. آثار او بارها و بارها در ایران تجدیدچاپ شده و در خارج از ایران نیز مورد توجه قرار گرفتهاند. بسیاری از آثار او به فیلم و سریال تبدیل شدهاند که نشاندهنده محبوبیت و تأثیرگذاری آثار اوست. نامزدی برای جایزه جهانی اندرسن - سال ۱۹۸۶ میلادی و نیز سال ۲۰۱۴ میلادی، دریافت جایزه کتاب سال ۱۹۹۴ کودکان و نوجوانان اتریش، سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر (بهمن ۱۳۷۲)، جایزه مهرگان ادب، نویسنده برگزیده کشور کاستاریکا، دریافت جایزه خوزه مارتینی (نویسنده و قهرمان ملی آمریکای لاتین) - سال ۱۹۹۵ میلادی و برگزیده پنجمین دوره چهرههای ماندگار- ۱۳۸۴ خورشیدی از جمله افتخارات هوشنگ مرادی کرمانی است.