به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «محمد جواد ظریف» در پنل «دیپلماسی در زمان جنگ و آینده منطقه» در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب عراق تصریح کرد: نتایج هشت دهه تجاوزگری مداوم رژیم صهیونیستی در منطقه برای همه کاملا روشن است. هیچ کس جز این رژیم نمی‌تواند مسوول این همه مشکلات و بحران‌ها در منطقه ما باشد.

وی افزود: در گذشته، اسرائیلی‌ها وانمود می‌کردند که مشکل ایران است و آنها با ایران می‌جنگند، اما امروز آنها در سوریه همچنان می‌جنگند. چرا آنها امروز به سوریه حمله می‌کنند؟ آیا ایران در سوریه حضور دارد؟ این یکی از نمونه‌هایی است که به طور دقیق به شما می‌گوید ریشه‌های مشکل در منطقه ما چیست.

ظریف با اشاره به اینکه دو گزینه و دو راه پیش روی ما در منطقه قرار دارد، گفت: راه اول سخن گفتن در مورد گذشته است و راه دیگر صحبت در مورد آینده و درس گرفتن از گذشته تا اشتباهاتی را که مرتکب شده‌ایم، تکرار نکنیم. اما نباید زندانی گذشته بمانیم زیرا در این صورت، نمی‌توانیم افق‌های آینده را ببینیم و اگر نتوانیم پتانسیل آینده را ببینیم، قطعا اشتباهات گذشته را تکرار خواهیم کرد.

وی درخصوص صحبت در مورد آینده اظهار داشت: می‌توانیم کارهای زیادی انجام دهیم. من پیشنهادی را در مجله اکونومیست ارائه دادم و آن را «مودت» نامیدم، که به معنای سازمان گفت‌وگوی اسلامی برای شرق آسیا است. به جای خصومت، در مورد دوستی و برادری صحبت می‌کنیم.

ظریف درباره موضوع فناوری هسته ای در منطقه گفت: ما اینجا فقط یک مشکل هسته‌ای داریم که آن هم سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل است، اما پتانسیل زیادی برای آینده داریم. استفاده مشترک از انرژی هسته‌ای برای همه ما امکان‌پذیر است. به همین دلیل من پیشنهادی به نام «مناره» ارائه دادم که به معنای شبکه خاورمیانه برای تحقیقات و پیشرفت هسته‌ای است.

وی افزود: بنابراین، ما می‌توانیم با هم علیه سلاح‌های هسته‌ای و برای انرژی هسته‌ای همکاری کنیم. اگر ما در ایران فناوری غنی‌سازی داریم، می‌توانیم آن را با برادران عرب و مسلمان خود به اشتراک بگذاریم. اگر دوستان سعودی ما قادر به توسعه شکافت (هسته‌ایِ مورد استفاده برای تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای) هستند، می‌توانیم این انرژی شکافتی را با بقیه برادران خود در منطقه به اشتراک بگذاریم. می‌توان آنچه را که داریم برای منطقه ای بهتر با هم ترکیب کرد. همچنین تبلیغات اسرائیل را شکست خواهیم داد، زیرا اسرائیل تنها رژیمی است که سلاح‌های غیرقانونی در منطقه دارد.

ظریف همچنین با ابراز افتخار از اینکه اولین سفر خارجی او پس از پایان مسوولیت رسمی به عراق بوده است، بر عمق روابط بین دو کشور تأکید کرد و گفت: اگر کتاب من را بخوانید، در انتهای کتابم فهرستی از کشورهایی که به آنها سفر کرده‌ام را آورده‌ام و بسیار مفتخرم که اولین سفرم به عراق بود و بیشتر سفرهایم به این منطقه است. بیش از ۷۰ درصد سفرهایم به خاورمیانه، آفریقا و شرق آسیا بوده و حتی ۳۰ درصد باقی‌مانده که به اروپا و آمریکا بوده یا برای شرکت در جلسات سازمان ملل بوده یا برای مذاکرات هسته‌ای.

وی در ادامه با رد اتهام مطرح شده علیه خودش افزود: من را به آمریکایی بودن متهم می‌کنند؛ درحالی که تحریم‌های آمریکا علیه من اعمال شده است، پس یک آمریکایی را تصور کنید که نمی‌تواند به آمریکا سفر کند!

وزیر خارجه اسبق ایران گفت: کسانی هستند که به یک ایرانِ قوی اعتقاد راسخ دارند، و من همچنین نامزدهای انتخاباتی را (در عراق) دیدم که خواستار «عراقی قوی» هستند، و کسانی هستند که عربستانِ قوی را می‌خواهند. من یک منطقهِ قوی می‌خواهم - یک ایرانِ قوی، یک عراقِ قوی، یک عربستانِ قوی و اینکه همگی قوی باشند زیرا همه ما باید تلاش‌های خود را با هم یکپارچه کنیم تا اینکه از خود برابر اینکه دیگران به ما دیکته کنند و با ما بازی کنند، محافظت کنیم. ما باید بیدار شویم و درک کنیم که سرنوشت و آینده یکسانی داریم.

وی در خصوص اظهارات غیر مسوولانه برخی افراد و لزوم صراحت در بیان سیاست های خود به گونه ای که جایی برای سوءتفاهم باقی نگذارد، گفت، یادی از شهید سلیمانی بکنیم، زمانی فردی گفت که ما باید چهار پایتخت عربی را تحت کنترل درآوریم، شهید سلیمانی بسیار عصبانی بود و گفت که این یک سخن بسیار احمقانه است. وی گفت که ما اینجا هستیم تا مانع از کنترل هر طرفی بر طرف دیگر شویم و برای کمک به یکدیگر تلاش می‌کنیم.

ظریف تاکید کرد: ایران به هیچ منطقه یا سرزمین یا شخصی نیاز ندارد. ما از سرزمینی که داریم، از جغرافیای‌مان، از تاریخ‌مان و از همسایگان‌مان راضی و خرسندیم هستیم. ما مجبور به زندگی در این منطقه نیستیم، بلکه دوست داریم در این منطقه در میان دوستان و برادران‌مان زندگی کنیم.

وی درباره جنگ ۱۲ روزه و ادعاهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران تصریح کرد: بیایید به واقعیت نگاه کنیم. وقتی آمریکا می‌خواست به ایران حمله کند، تمام پایگاه‌های خود در منطقه را تخلیه کرد. آیا این نشان دهنده ضعف (ایران) است؟ آیا آمریکا در مواجهه با یک کشور ضعیف، تمام پایگاه‌های خود را تخلیه می‌کند؟ اما این تبلیغات اسرائیل و تبلیغات ترامپ است. ترامپ گفت که آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل از بین برد! برنامه هسته‌ای ما در ذهن ما، در ذهن ایرانی‌ها است. به همین دلیل است که آنها سعی می‌کنند دانشمندان ایرانی را به شهادت برسانند. آنها موفق نخواهند شد و نخواهند توانست مقاومت ما را از بین ببرند. آنها نخواهند توانست دانشمندان و دانش ما را از بین ببرند.

وزیر امور خارجه اسبق ایران افزود: آنها می‌خواهند همه ما باور کنیم که ضعیف هستیم و موفق شده‌اند ما را حذف کنند و دست ما کوتاه شده است و در نتیجه ما تسلیم آنها می‌شویم و آنها خواسته‌های خود را بر ما تحمیل خواهند کرد، اما آنها موفق نشده‌اند اراده خود را بر ما تحمیل کنند.

ظریف تصریح کرد: من یک کتاب شش فصلی ۳۲۰۰ صفحه‌ای دارم که نشان می‌دهد و مستند می‌کند که آنها نتوانستند در جریان مذاکرات اراده خود را به ما تحمیل کنند و به همین دلیل ترامپ از مذاکرات خارج شد، زیرا اگر برای آنها خوب بود، چرا از آن خارج شد؟

وی درباره ریشه های تمدنی ایران و عراق گفت: عراق و ایران تاریخی دارند که به گذشته‌های دور برمی‌گردد، زمانی که آمریکایی‌ها همدیگر را می‌خوردند، ما اینجا تمدن داشتیم، سومر و بابل.

ظریف درباره مقاومت در منطقه نیز خاطرنشان کرد: تا زمانی که اشغال وجود دارد، تا زمانی که آپارتاید وجود دارد و تا زمانی که کشتار وجود دارد، مقاومت نیز وجود خواهد داشت. مقاومت سرزمین‌های عربی را آزاد کرد و عرب‌ها باید به این موضوع افتخار کنند. آنها برای سرزمین‌های خود و برای آزادسازی آنها می‌جنگند.

وی تصریح کرد: در دوره شاه، او بمب هسته‌ای می‌خواست، اما ما بمب نمی‌خواهیم زیرا معتقدیم که بمب به ما کمکی نمی‌کند. دو راه برای نگاه به این موضوع وجود دارد. شاه با آمریکا و اسرائیل در ارتباط بود و یک برنامه هسته‌ای برای تسلط بر منطقه می‌خواست و می‌توانست این بمب را بسازد، اما ما با آمریکا و اسرائیل مخالفیم.

ظریف افزود: دلیل اینکه ما برنامه هسته‌ای خود را دنبال کرده ایم، عزت ما بوده است، زیرا آنها به ما گفتند که شما نمی‌توانید آن را داشته باشید. اما شما که هستید که به ما بگویید و به ما دیکته کنید که نمی‌توانیم برنامه هسته‌ای داشته باشیم؟ آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و اسرائیلی‌ها عادت دارند به مردم بگویند چه کاری می‌توانند انجام دهند، اما شما عامل مشکلات ما هستید.

وی گفت: معتقدم به نفع ایران و عراق است که یک رابطه اختیاری با چین، یک رابطه با روسیه و یک رابطه با غرب داشته باشند، اما این رابطه باید متوازن و متعادل باشد و رابطه‌ای نباشد که از طریق آن بتوانند سیاست های خود را به ما دیکته کنند. این یکی از مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی است: «نه شرقی، نه غربی».