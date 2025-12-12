میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟

شیوع بیماری آنفولانزا، مدارس برخی از استان‌ها را تعطیل کرد.
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟

به گزارش تابناک؛ به دنبال شیوع آنفلوآنزا مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها و شهرها فرداشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد. با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر موج ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز افزایش یافته است.

 آذربایجان شرقی 

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در روز چهارشنبه ۱۹ آذر، در راستای اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس و پیرو مصوبه کمیته پدافند غیرعامل استان در خصوص روند شیوع بیماری‌های حاد تنفسی، باتوجه به شیوع آنفلوانزا در استان و با هدف مراقبت و کنترل این بیماری، فعالیت همه مدارس آذربایجان شرقی در همه مقاطع در شیفت‌های صبح و عصر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخه ۲۲-۲۳-۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ غیرحضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی به صورت مجازی در بستر شبکه شاد خواهد بود.

زنجان

ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان در روزهای شنبه و یکشنبه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این خبر بروزرسانی می شود…

فیروزکوه
 
در حالی که موج شیوع بیماری‌های تنفسی در استان تهران ادامه دارد، ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه اعلام کرد، برخی از مدارس این شهرستان شنبه و یکشنبه غیرحضوری است.
 
خوزستان
 
استانداری خوزستان: باتوجه به افزایش شاخص آلودگی هوا و گسترش مه غلیظ، تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان در روز شنبه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
 
نظرات بینندگان
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
35
157
پاسخ
خواهشمند است زودتر اعلام کنند که خانواده ها بتونن برنامه ریزی داشته باشند
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
50
170
پاسخ
من مریضم لطفا تعطیل کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
77
155
پاسخ
عجب شغلیه معلمی ؟ همش تعطیلن
دلوین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
64
100
پاسخ
عالی
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
82
110
پاسخ
میگم انفلونزاکجابوده سرماخورپگی ازقدیم توفصل هس وبوده محض خداکم مردم خرحساب کتید
امیرحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
61
93
پاسخ
خیلی عالیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
66
88
پاسخ
دروغ همش
ابوالفضل مرادی پریدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
52
106
پاسخ
مدارس تهران شنبه ۲۲آذر تعطیل کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
61
120
پاسخ
حیف خدا کاشکی مدارس یزد را تعطیل میکردند
