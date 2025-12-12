مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟

به گزارش تابناک؛ به دنبال شیوع آنفلوآنزا مدارس و دانشگاههای برخی استانها و شهرها فرداشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد. با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر موج ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس در استانها و شهرهای دیگر نیز افزایش یافته است.
آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در روز چهارشنبه ۱۹ آذر، در راستای اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونتهای حاد تنفسی در مدارس و پیرو مصوبه کمیته پدافند غیرعامل استان در خصوص روند شیوع بیماریهای حاد تنفسی، باتوجه به شیوع آنفلوانزا در استان و با هدف مراقبت و کنترل این بیماری، فعالیت همه مدارس آذربایجان شرقی در همه مقاطع در شیفتهای صبح و عصر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخه ۲۲-۲۳-۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ غیرحضوری بوده و فعالیتهای آموزشی به صورت مجازی در بستر شبکه شاد خواهد بود.
زنجان
ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا تمامی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در روزهای شنبه و یکشنبه به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
این خبر بروزرسانی می شود…