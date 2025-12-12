مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟

به گزارش تابناک؛ به دنبال شیوع آنفلوآنزا مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها و شهرها فرداشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد. با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر موج ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز افزایش یافته است.

آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در روز چهارشنبه ۱۹ آذر، در راستای اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس و پیرو مصوبه کمیته پدافند غیرعامل استان در خصوص روند شیوع بیماری‌های حاد تنفسی، باتوجه به شیوع آنفلوانزا در استان و با هدف مراقبت و کنترل این بیماری، فعالیت همه مدارس آذربایجان شرقی در همه مقاطع در شیفت‌های صبح و عصر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخه ۲۲-۲۳-۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ غیرحضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی به صورت مجازی در بستر شبکه شاد خواهد بود.

زنجان

ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان در روزهای شنبه و یکشنبه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این خبر بروزرسانی می شود…

فیروزکوه

در حالی که موج شیوع بیماری‌های تنفسی در استان تهران ادامه دارد، ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه اعلام کرد، برخی از مدارس این شهرستان شنبه و یکشنبه غیرحضوری است.

خوزستان