آمار جذاب اوسمار نسبت به وحید هاشمیان

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، کسب نتایج اخیر تیم پرسپولیس در بازی‌هایی که با سرمربی برزیلی این تیم برگزار شده مشخص می‌کند سرخ پوشان تهرانی به موقع خود را نسبت به ابتدای فصل با شرایط جدید در گردونه رقابت‌ها به کورس صدرنشینی برگرداندند.

زمانی که در تابستان امسال وحید هاشمیان از سوی رضا درویش مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال به سمت سرمربیگری قرمزپوشان پایتخت منصوب شد بسیاری از اهالی فوتبال نسبت به این انتخاب موضع‌گیری کرده و سرمربی جدید پرسپولیس را به دلیل نداشتن تجربه کافی برای این امر مطلوب و مناسب ندانستند.

نتایج نسبتا ضعیف پرسپولیس در شروع فصل که آمار مشخص می‌کرد ضعیف‌ترین شروع این تیم در ادوار گذشته لیگ برتر بوده، موجب شد تا فریادهای رها کن حیا کن ابتدا برای رضا درویش، کسی که وحید هاشمیان را به این سمت گمارده بود و سپس شخص اول کادر فنی تیم پرسپولیس از روی سکوها به هوا بلند شود.

در نهایت با حضور اوسمار ویرا سرمربی برزیلی که توانسته بود در فصل بیست و سوم لیگ برتر پرسپولیس را به عنوان قهرمانی برساند این تیم را از رده‌های میانی جدول به صدر نزدیک کرد و حالا در پایان هفته سیزدهم با یک امتیاز اختلاف نسبت به صدر جدول، در رده دوم قرار گرفته است.

نتایج پرسپولیس با هاشمیان

پرسپولیس در دوران حضور وحید هاشمیان در ۸ بازی لیگ برتری با کسب تنها دو پیروزی، ۵ مساوی، یک شکست( مقابل خیبر خرم آباد)و با هفت گل زده، پنج گل خورده توانست تنها از مجموع ۲۴ امتیاز این ۸ مسابقه ۱۱ امتیاز را به دست بیاورد که حتی به اندازه نصف امتیازات این ۸ مسابقه هم نبود.

نتایج پرسپولیس با ویرا

اما در نقطه مقابل پرسپولیس پس از حضور اوسمار ویرا در چهار مسابقه اخیر خود با کسب سه پیروزی و تنها یک مساوی حالا با شش گل زده و تنها یک گل خورده موفق شده از مجموع ۱۲ امتیاز این چهار مسابقه ۱۰ امتیاز را به حساب پرسپولیس واریز کند تا این تیم با صعود در پله‌های جدول به رده دوم برسد.

این موضوع از نگاه کارشناسان و هواداران پرسپولیس دور نمانده و علاقمندان به این تیم را به کسب عنوان قهرمانی در این فصل و یا حداقل سهمیه آسیایی که پرسپولیس فصل قبل نتوانست به دست بیاورد را امیدوار کرده است.