هشدار روسیه درباره تولید بمب کثیف

به گزارش تابناک، وزارت دفاع روسیه امروز هشدار داد که ارسال سوخت هستهای مصرفشده به اوکراین توسط غربیها، خطر ساخت بمب کثیف را قویاً افزایش میدهد.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، «الکسی رتیشف» رئیس نیروی پدافند شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو در این وزارتخانه طی نشست خبری توضیح داد که نیروهای مسلح اوکراین بهتازگی انفجار بمب کثیف در یک منطقه پرجمعیت را شبیهسازی کرده است.
وی اظهار داشت که واردات سوخت هستهای مصرفشده به اوکراین بدون اطلاع آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سایر سازمانهای مربوطه و از طریق مسیرهایی در لهستان و رومانی انجام شده است.