قهرمانی بانک شهر در لیگ برتر کشتی با شکست استقلال/ حسن یزدانی برد اما قهرمان نشد + نتایج کامل

رقابتهای پایانی لیگ برتر کشتی آزاد با قهرمانی تیم بانک شهر، نایب قهرمانی استقلال و سومی خیبر خرمآباد به پایان رسید.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد ایران صبح امروز، جمعه ۲۱ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز شد که بانک شهر با پیروزی ۶ بر ۴ مقابل استقلال قهرمان شد.
در رقابتهای صبح، استقلال جویبار و خیبر خرمآباد با یک دیگر به رقابت پرداختند که در نتیجه آبیها با پیروزی ۷ بر ۳ به فینال راه یافتند و خرمآبادیها به ردهبندی رفتند.
در کشتی یک به یک نتایج به شرح زیر است:
- ۵۷ کیلوگرم: احمد ادریسوف استقلال (برنده) - خیبر نماینده نداشت
- ۶۱ کیلوگرم: علی قلیزادگان استقلال (برنده) - مهدی حسینزاده خیبر
- ۶۵ کیلوگرم: شمیل ممدوف استقلال (برنده) - پویا کاکویی خیبر
- ۷۰ کیلوگرم: علی اکبر فضلی استقلال (برنده) - سجاد پیردایه خیبر
- ۷۴ کیلوگرم: محمدرضا باقری استقلال - علی کرمپور خیبر (برنده)
- ۷۹ کیلوگرم: سبحان رحمانی استقلال - محمدمهدی ممیوند خیبر (برنده)
- ۸۶ کیلوگرم: ابراگیم کادیف استقلال (برنده) - ابوالفضل شمسیپور خیبر
- ۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور استقلال (برنده) - امیرحسین خاکپاک خیبر
- ۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی استقلال (برنده) - ابوالفضل بابالو خیبر
- ۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی استقلال - ابوالفضل محمدنژاد خیبر (برنده)
حسن یزدانی پس از ماهها دوری از کشتی به دلیل مصدومیت در فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس و جراحی کتف، روی تشک قرار گرفت و در اولین کشتی رسمی خود ۱۰ بر صفر ابوالفضل بابالو را شکست داد تا آماده و قبراق نشان داد.
مصاف دو تیم بانک شهر و ستارگان پاس ساری هم دومین دیدار نیمه نهایی بود که تیم ستارگان پاس از این رقابت انصراف داد تا ضمن فینالیست شدن بانک شهر، تیم خیبر خرمآباد هم بدون رقابت در ردهبندی سوم شود.
در کشتی یک به یک نتایج به شرح زیر است: (با توجه به انصراف تیم ستارگان نتیجه تمام کشتیها به سود بانک شهر ثبت شد)
- ۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی بانک شهر (برنده) - علی مومنی ستارگان
- ۶۱ کیلوگرم: عباس گاجیماگمادوف بانک شهر (برنده) - محمد خدابخشی ستارگان
- ۶۵ کیلوگرم: عبدالمجید گودیف بانک شهر (برنده) - محمدمهدی پلنگوار ستارگان
- ۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی بانک شهر (برنده) - آرمین مجیدی ستارگان
- ۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف بانک شهر (برنده) - ابوالفضل بابایی ستارگان
- ۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی بانک شهر (برنده) - عرفان الهی ستارگان
- ۸۶ کیلوگرم: عزتالله اکبری بانک شهر (برنده) - محمدحسین نوروزیان ستارگان
- ۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی بانک شهر (برنده) - سید رضا هاشمی ستارگان
- ۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج بانک شهر (برنده) - سید آرین سجادی ستارگان
- ۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی بانک شهر (برنده) - سیدمهدی هاشمی ستارگان
طبق برنامه قرار بود دیدار ردهبندی ساعت ۱۵ برگزار شود که با انصراف تیم ستارگان این دیدار لغو و تیم خیبر سوم شد.
فینال هیجانی این رقابتها نیز از ساعت ۱۷ بین استقلال و بانک شهر برگزار و نتایح زیر حاصل شد: (بانک شهر ۶ بر ۴ استقلال را شکست داد)
- ۵۷ کیلوگرم: احمد ادریسوف استقلال (برنده) - رضا اطری بانک شهر
- ۶۱ کیلوگرم: علی قلیزادگان استقلال - عباس گاجیماگمادوف بانک شهر (برنده)
- ۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی استقلال - عبدالمجید گودیف بانک شهر (برنده)
- ۷۰ کیلوگرم: محمد بخشی استقلال (برنده) - ابراهیم الهی بانک شهر
- ۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی استقلال - زائوربک سیداکوف بانک شهر (برنده)
- ۷۹ کیلوگرم: عبدالله شیخاعظمی استقلال - محمد نخودی بانک شهر (برنده)
- ۸۶ کیلوگرم: ابراهیم کادیف استقلال - عزتالله اکبری بانک شهر (برنده)
- ۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور استقلال - محمدمبین عظیمی بانک شهر (برنده)
- ۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی استقلال (برنده) - مجتبی گلیج بانک شهر
- ۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی استقلال (برنده) - امیررضا معصومی بانک شهر