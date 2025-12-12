سامانه بارشی جدید کی وارد کشور می شود؟

رییس مرکز ملی پیش‌بینی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۲ آذرماه) قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی ‌یکشنبه (۲۳ آذرماه) کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک، رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن شرح پیش‌بینی بارش باران و برف در مختلف کشور طی هفته آینده، از ورود سامانه بارشی جدید از اواسط هفته جاری خبر داد. صادق ضیاییان اظهار کرد: امروز(۲۱ آذرماه) در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، بوشهر، فارس و برخی نقاط استان‌های اصفهان، یزد، کرمان، شرق هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام و جزایر واقع در مرکز خلیج فارس بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود. در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ نیز انتظار می‌رود. همچنین در استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، برخی نقاط شمال غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

وی در ادامه گفت: شنبه (۲۲ آذرماه) در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، کرمان، یزد، جزایر واقع در مرکز خلیج فارس و استان‌های قزوین، البرز و تهران و یکشنبه (۲۳ آذرماه) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش پیش‌بینی می‌شود.

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی دوشنبه و سه‌شنبه (۲۴ و ۲۵ آذرماه) نیز توضیح داد: دوشنبه در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، شمال غرب و غرب کرمان و جزایر واقع در مرکز خلیج فارس، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی تگرگ پیش‌بینی می‌شود. سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، در غالب مناطق کشور به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بارش دور از انتظار نیست.

به گفته ضیاییان از یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر و طی پنج روز آینده خلیج فارس مواج خواهد بود.

رییس مرکز ملی پیش‌بینی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۲ آذرماه) قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی ‌یکشنبه (۲۳ آذرماه) کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا (۲۲ و ۲۳ آذرماه) بندرعباس با دمای ۲۹ و ۳۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۵ - و ۴ - درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور خواهند بود.