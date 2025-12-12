میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا آموزش و پرورش با تعطیلی مدارس مخالف است؟

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تعطیلی مدارس راهکار مؤثری برای کاهش آلودگی هوا نیست، گفت: آموزش حضوری جایگزین‌پذیر نیست و تعطیلی‌های اضطراری موجب لطمه به کیفیت یادگیری می‌شود.
به گزارش تابناک، علی فرهادی در خصوص نظر آموزش و پرورش با تعطیلی مدارس در شرایط آلودگی هوا و اضطراری گفت: هیچ متخصص آموزش و پرورشی راضی به تعطیلی آموزش حضوری نیست چون آموزش حضوری بسیار موثر است و عموما در کارگروه‌های مختلف تلاش کردیم که مدارس به سمت تعطیلی نروند و آلایندگی هوا ریشه‌ای و از روش‌های دیگری حل شود.

وی با بیان اینکه تعطیلی مدارس راه موثری برای کاهش آلایندگی نیست و در چند روز فقط مقداری با کاهش تردد همراه است افزود: اینکه می گوییم مخالف تعطیلی مدارس و آموزش حضوری هستیم، بدین دلیل است که نگران کمبود زمان آموزش هستیم؛ زمانی که چند روز مدرسه تعطیل شود، زمان آموزش حضوری با آموزش مجازی جابجا شده و قطعاً این دو با هم متفاوتند، بنابراین آموزش مجازی نمی‌تواند جای آموزش حضوری را بگیرد و اصلاً تصمیم مناسبی نیست.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص عدم تامین بودجه اپلیکیشن شاد در جهت ارتقای زیرساخت‌های فنی علی رغم دستور سال گذشته ریاست جمهور اظهار کرد: در قانون بودجه سال گذشته برای شاد بودجه‌ای لحاظ نشده بود و بخش زیرساختی آن را همراه اول تاکنون انجام داده؛ در لایحه قانون بودجه امسال پیشنهاد شده و امیدواریم مصوب شود.

فرهادی ادامه داد: رئیس جمهور دستور داده بود از محل مسئولیت‌های اجتماعی در بخش پتروشیمی، زیرساخت شاد تقویت شود، اکنون همکاران در حوزه پتروشیمی در این زمینه فعال هستند و تلاش می‌کنند تا در صورت تامین سرور آن را در اختیار شاد قرار دهند. جلسات مختلفی در این زمینه برگزار و پیگیر هستیم. لازم به ذکر است چون بخشی از درآمدهای شرکت‌ها باید صرف مسئولیت اجتماعی شود، بخش مسئولیت اجتماعی حوزه پتروشیمی به تقویت زیرساخت در حوزه شاد می‌پردازد.

