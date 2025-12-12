میلی صفحه خبر لوگو بالا
رئیس‌جمهور: شرایط کنونی جهان پیچیده است

رئیس‌جمهور در دیدار رهبر ملی ترکمنستان، به اهمیت گسترش فضای تفاهم میان کشورها و ملّت‌ها تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۷۸
| |
594 بازدید

رئیس‌جمهور: شرایط کنونی جهان پیچیده است

مسعود پزشکیان که به ترکمنستان سفر کرده است، در دیدار با آقای قربانقلی بردی‌محمداف، رهبر ملی و رئیس شورای مصلحت خلق این کشور، از دعوت رسمی جهت حضور در «اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد» قدردانی کرد و این ابتکار را پاسخی به نیازهای امروز جهان دانست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت گسترش فضای تفاهم میان کشورها و ملّت‌ها تصریح کرد: از ابتکار ارزشمند جنابعالی برای برگزاری این اجلاس که پاسخی به یکی از نیازهای اساسی دنیای امروز است، تشکر می‌کنم. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج شکل‌گیری اعتماد، صلح و همگرایی میان ملت‌هاست و طرح و ابتکاری که شما پیشگام آن بوده‌اید، بیانگر درک عمیق از واقعیات زمانه است. ما باید ارتباطات و همکاری‌های خود را افزایش دهیم، چرا که جامعه جهانی به چنین نگاهی که شما مطرح و دنبال می‌کنید، نیاز واقعی دارد.
پزشکیان تصریح کرد: خرسندیم که با رهبری شما، این رویکرد سازنده از ترکمنستان به منطقه و فراتر از آن گسترش یابد تا همه ما در مسیر تقویت اعتماد، صلح و امنیت منطقه‌ای گام برداریم.

رهبر ملی ترکمنستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور رئیس‌جمهور ایران در عشق‌آباد گفت: ما احترام فراوانی برای حمایت جنابعالی از ابتکارات ترکمنستان قائل هستیم، از حضور شما در این اجلاس قدردانی می‌کنیم و از نظرات و دیدگاه‌های شما در این اجلاس بهره خواهیم برد.

قربانقلی بردی‌محمداف، در ادامه افزود: همان‌گونه که مستحضرید، شرایط کنونی جهان پیچیده است و ضرورت دارد که ما بیش از گذشته یکدیگر را ملاقات کنیم و مشورت‌های متقابل داشته باشیم.

رهبر ملی ترکمستان با مطلوب توصیف کردن سطح روابط دوجانبه اظهار داشت: روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله تجارت و بازرگانی و همچنین در عرصه‌های فرهنگی و انسان‌دوستانه، بسیار خوب و سازنده است و امیدواریم در آینده این همکاری‌ها بیش از پیش گسترش یابد. شما برای ما همسایه‌ای نزدیک، برادر و دوست به شمار می‌آیید و به خانه دوم خود خوش آمدید.

 

