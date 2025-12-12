قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ بازار ارز در بیست و یکمین روز آذر با نرخ ۱۲۵ هزار و ۷۲۰ تومان فعالیت خود را آغاز میکند. قیمت دلار در بازار آزاد ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت .آخرین قیمت اعلامی حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۰ هزار و ۴۰۱ تومان است. قیمت اسکناس دلار ۷۲ و ۵۱۳ تومان است.
بهای یورو در مرکز مبادله ارزی
قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله ارزی امروز برابر با ۸۴ هزار و ۴۷۶ تومان گزارش شد. قیمت حواله یورو نیز برابر با ۸۲ هزار و ۱۶ تومان است.
قیمت یورو در بازار آزاد
بهای یورو در بازار آزاد نیز کاهش اندکی را تجربه کرده و بهای معامله هر یورو ۱۴۷ هزار و ۳۷۰ تومان اعلام شده است.
قیمت درهم امروز
قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله برابر با ۱۹ هزار و ۷۴۵ تومان است. حواله درهم نیز قیمتی برابر با ۱۹ هزار و ۱۷۰ تومان دارد.
قیمت درهم در بازار آزاد
قیمت هر درهم در بازار آزاد ۳۴ هزار و ۲۴۶ تومان است. قیمت درهم در بازار آزاد اندکی افزایش یافته است.
بهای سایر ارزها در بازار آزاد
قیمت هر پوند در بازار آزاد امروز با افزایش اندک ۱۶۸ هزار و ۴۰۰ تومان و بهای هر لیر ترکیه ۲۹۵۰ تومان است.
