مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد

با اجرای چارچوب جدید دولت برای ساماندهی مصرف و سهمیهبندی بنزین، کمیته تخصصی مربوطه سقف زمانی قبلی ذخیرهسازی بنزین ۱۵۰۰ تومانی را ادامه داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس این مصوبه، سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری بنزین یارانهای خودروها تنها تا ۶ ماه قابل انباشت است و پس از آن، سهمیههای مازاد ذخیرهشده بهصورت خودکار حذف خواهد شد.در حال حاضر هر خودرو با سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر، حداکثر میتواند ۳۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت خود داشته باشد.
این مصوبه بخشی از بسته سیاستی دولت برای مدیریت تقاضا، کنترل قاچاق و شفافسازی نظام سهمیهبندی در طرح بنزین سهنرخی است؛ طرحی که به گفته مسئولان، هدف آن «هدفمندتر شدن یارانه پنهان انرژی» و «کاهش فشار مالی بر شبکه توزیع» عنوان شده است.