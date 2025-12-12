سازمان ملل متحد خواستار آن شده که ایالات متحده به دیپلمات‌های ایرانی اجازه دهد تا کار خود را آزادانه انجام دهند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این سازمان بر موضع خود تأکید کرده است که واشنگتن به عنوان کشور میزبان، موظف است امکان رفت‌وآمد نامحدود کلیه پرسنل دیپلماتیک مستقر در سازمان ملل را فراهم سازد.

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که از او پرسیده شد آیا سازمان ملل مکاتبه‌ای رسمی از جمهوری اسلامی ایران در مورد تشدید محدودیت‌ها علیه نمایندگی دائم خود دریافت کرده است.

او گفت: «هرگاه کشورهایی با محدودیت‌هایی در مورد پرسنل دیپلماتیک خود مواجه می‌شوند، این موضوع را با ما مطرح می‌کنند و سپس ما تعهدات کشور میزبان را بر اساس توافقنامه کشور میزبان یادآوری می‌کنیم تا امکان رفت‌وآمد آزاد دیپلمات‌های معتبر نزد سازمان ملل فراهم شود.»حق بر «موضع ثابت» سازمان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: «دیدگاه ما در قبال همه کشورها، نه فقط ایران، این است که می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که کشور میزبان به دیپلمات‌های آن‌ها اجازه می‌دهد تا پس از تأیید اعتبارشان در اینجا، آزادانه به کار خود بپردازند.»تهران به شدت از ایالات متحده به دلیل افزایش فشار بر نمایندگی خود در سازمان ملل انتقاد کرده است.

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای که اوایل روز منتشر شد، واشنگتن را به سوء استفاده از «وضعیت کشور میزبان» با تحمیل محدودیت‌های گسترده بر محل اقامت، رفت‌وآمد، دسترسی به خدمات بانکی، و حتی خریدهای روزانه دیپلمات‌های ایرانی محکوم کرد.

این بیانیه اعلام کرد که این اقدامات برای مختل کردن وظایف عادی و قانونی نمایندگان ایران طراحی شده‌اند.بر اساس این بیانیه، تصمیم واشنگتن برای ممانعت از ادامه کار سه عضو نمایندگی ایران در سازمان ملل، «اوج» نقض توافقنامه کشور میزبان توسط ایالات متحده بود.این وزارتخانه این اقدام را غیرقانونی، با انگیزه‌های سیاسی و تخلفی دانست که صلاحیت ایالات متحده برای میزبانی مقر سازمان ملل را زیر سؤال می‌برد.در این بیانیه هشدار داده شده است که چنین اقداماتی اثربخشی سازمان ملل را تضعیف می‌کند، به اعتبار دبیرکل این نهاد آسیب می‌زند و اصول منشور سازمان ملل را نقض می‌کند.

این بیانیه از دبیرکل سازمان ملل خواست تا برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق دیپلماتیک جمهوری اسلامی اقدام کند و در مورد عادی‌سازی نقض‌های کشور میزبان هشدار داد.تهران تأکید می‌کند که به پیگیری مسئولیت‌پذیری از واشنگتن و دفاع از حقوق حاکمیتی خود بر اساس توافقنامه مقر ادامه خواهد داد.مناقشه اخیر به دنبال شکایت قبلی ایران در ماه سپتامبر صورت می‌گیرد؛ زمانی که امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، به محدودیت‌های رفت‌وآمد اعمال شده توسط ایالات متحده علیه رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، و سایر مقامات ارشد شرکت کننده در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کرده بود.