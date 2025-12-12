میلی صفحه خبر لوگو بالا
فال حافظ امروز 21 آذرماه

فال حافظ امروز پیام صبر، توکل و دوری از حسادت دارد. مسیر درست همان است که تقدیر پیش پایت گذاشته. خبر خوش از مسافر و موفقیت کاری در راه است.
فال حافظ امروز 21 آذرماه

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
روی سوی خانه خمار دارد پیر ما
در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم
کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما
عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است
عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما
روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد
زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما
با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی
آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش
رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

اگر امروز در فال حافظت این غزل آمده، بدان که پیام آن بسیار صریح است:

راه تو از همان جایی می‌گذرد که دل و تقدیر تو را می‌برد—نه جایی که عقل کوتاه انسان انتخاب کند.

تفسیر غزل حافظ
حافظ در این غزل، پیر طریقت را توصیف می‌کند که «از مسجد به میخانه» می‌آید.

این تغییر مکان ظاهری نیست؛

نماد عبور از ظاهر به حقیقت است.

در بیت دوم، شاعر می‌گوید وقتی پیر به سمت میخانه می‌رود، چگونه مریدان رو به قبله کنند؟

یعنی:

فال تو را به «رهایی از وسواس»، «ترک دوگانگی»، و «دنبال کردن همان مسیر حقیقی که عشقت رفته» دعوت می‌کند.

دل در بند «زلف معشوق» بودن، آن‌قدر شیرین است که اگر عقل بفهمد، خودش عاشق می‌شود.

حافظ در پایان هشدار می‌دهد:

«رحم کن بر جان خود، از تیر آه ما بترس.»

یعنی مبادا آه کسی به دلت بماند یا دل بشکنی—تیر آه شدیدتر از تیغ بلاست.

تعبیر فال حافظ شما
فال امروز می‌گوید کسی که تو انتظارش را داشتی، راهی متفاوت با انتظار تو انتخاب کرده—اما اتفاقاً صلاح تو در همان مسیر است.

۱. همان راهی را برو که او رفته است
این فال می‌گوید در عشق یا کار، دنبال همان انتخاب باش، چون تقدیر تو با آن گره خورده.

این تغییر ناگهانی، بخشی از نقشه زندگی توست.

۲. از دو خطر دوری کن: خودخوری و حسادت دیگران
تو انسانی مهربان و باصفا هستی، اما زیاد در ذهن خودت می‌مانی.

در متن فال آمده دو خطر تو را تهدید می‌کند:

خودخوری و فکر و خیال
حسادت اطرافیان
مراقب کسانی باش که به زندگی تو حسادت می‌کنند.

۳. او سنگدل نیست؛ فقط عاقل‌تر از توست
در فال آمده:

او برخلاف تصور تو مغرور یا سرد نیست.

فقط با فکر و حساب کار می‌کند و الجزاف عمل نمی‌کند.

تو احساسی‌تر و عجول‌تر هستی؛ این اختلاف باعث سوءبرداشت شده.

۴. زمان رسیدن به خواسته‌ات نزدیک است اما نیازمند صبر
با صبر، این نیت عملی می‌شود.

امروز آیات ۱۶۵ تا ۱۸۵ سوره اعراف را بخوان—برای آرامش دل عالی است.

۵. خبر خوش از مسافر، معامله خوب، سفر مناسب
فال می‌گوید:

خبر از مسافر می‌رسد
معامله سود دارد
خرید خوب است ولی فعلاً فروش نه
در تحصیل یا کار موفق می‌شوی
۶. نذر را ادا کن و خانواده‌ات را آرام کن
پدر و مادرت چشم‌انتظار محبت تو هستند.

نذرت را ادا کن تا گره‌ها باز شود.

۷. زندگی عاطفی تو روشن است
فال می‌گوید:

همسر یا معشوق تو مهربان‌تر از چیزی‌ست که فکر می‌کنی
فرزندانی صالح خواهی داشت
برای دوست نزدیکت هدیه‌ای بگیر؛ دل‌ها به هم نزدیک می‌شود
۸. ناامید نشو؛ انتخابت اشتباه نیست
اگر فکر می‌کنی تصمیم درستی نگرفته‌ای، فال می‌گوید:

این تقدیر بوده، نه اشتباه تو.

با حوصله و هوشیاری ادامه بده.

جمع‌بندی فال امروز
فال امروزت می‌گوید:

راه تو همان است که اکنون پیش رویت قرار گرفته
عشق و کار هر دو با «صبر و توکل» نتیجه می‌دهند
حسودان را جدی بگیر
نذر را ادا کن و دل خانواده را به‌دست آور
معامله و سفر نیک است
آرام باش؛ تقدیر با تو همراه است

 

فال حافظ امروز 21 آذرماه

