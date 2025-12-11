به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ایالت واشنگتن آمریکا روز پنجشنبه در وضعیت اضطراری قرار گرفت. بارانهای شدید و مداوم باعث سرریز شدن رودخانهها، رانش زمین روی بزرگراهها و محاصره افراد در آبهای سیل شده است. دهها هزار نفر ممکن است با دستور تخلیه مواجه شوند.
باران سنگین باران در صبح پنجشنبه منجر به بسته شدن جادهها، عملیات نجات در آب، تعلیق قطارها و افزایش سطح آب رودخانهها شد.
مقامات هشدار دادهاند که دهها هزار نفر ممکن است مجبور به ترک خانههای خود شوند. مقامات مدیریت بحران از مردم خواستند به هیچوجه از میان آبهای جمعشده در خیابانها عبور نکنند و کسانی که نزدیک رودخانهها زندگی میکنند، آماده تخلیه فوری باشند.
باب فرگوسن، فرماندار ایالت واشنگتن، شامگاه چهارشنبه وضعیت اضطراری در کل ایالت اعلام کرد و گفت: «در روزهای آینده جان انسانها در خطر جدی خواهد بود.» او افزود که سیلهای فاجعهبار در بسیاری از مناطق محتمل است و درخواست کمک فوری شامل تیمهای نجات آبی و قایق کرده است.
تاکنون در برخی مناطق دستور تخلیه صادر شده است. برای مثال، در شهرستان اسکاگیت — منطقهای کشاورزی و مهم در شمال شهر سیاتل — همه ساکنان دشت سیلابی رودخانه اسکاگیت مجبور به ترک خانههای خود و رفتن به مناطق مرتفعتر شدند. صدها سرباز گارد ملی آمریکا (نیروی ذخیره نظامی که در مواقع بحران داخلی به کمک میآید) برای کمک به مردم آسیبدیده اعزام خواهند شد.
در شهر اورتینگ، که در درهای منتهی به دامنه کوه رینیر (یکی از معروفترین کوههای آتشفشانی آمریکا در جنوب شرقی سیاتل) قرار دارد، مأموران پلیس روز چهارشنبه ساکنان یک پارک کاروان (محلی برای زندگی در خانههای سیار) را نجات دادند. یکی از افراد نجاتیافته مردی بود که با کلاه قرمز بابانوئل تا کمر در آب ایستاده بود. بخشی از این شهر به دلیل بالا آمدن شدید رودخانه پویالوپ و نگرانی از شکستن سدهای بالادست، کاملاً تخلیه شد.
رانش زمین همچنین بخشی از بزرگراه ۹۰ در شرق سیاتل را مسدود کرد. تصاویر منتشرشده نشان میدهد خودروها در میان تنه درختان افتاده، شاخهها، گلولای و آبهای راکد گیر کردهاند. بخش کوهستانی بزرگراه ۲ نیز به دلیل ریزش سنگ، درخت و گل بسته شد.
طبق آمار، بیش از ۱۷ هزار مشترک برق در ایالت واشنگتن بدون برق ماندهاند.