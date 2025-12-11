پوتین حمایت خود را از دولت ونزوئلا اعلام کرد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، از کرملین، رؤسای جمهور روسیه و ونزوئلا روز پنجشنبه در این تماس تلفنی درباره توسعه بیشتر روابط دوجانبه در راستای اجرای توافقنامه همکاری و مشارکت استراتژیک که از نوامبر ۲۰۲۵ (آبان-آذر ۱۴۰۴) لازم الاجرا شد، تبادلنظر کردند.
پوتین و مادورو در این گفتوگوی تلفنی، بر عزم خود برای اجرای مداوم پروژههای مشترک در زمینههای تجاری، اقتصادی، انرژی، مالی، فرهنگی، بشردوستانه و سایر زمینهها تأکید کردند.
رئیس جمهور روسیه در ادامه با مردم ونزوئلا در قبال تهدیدات اخیر ایالات متحده علیه این کشور ابراز همبستگی کرد.
پوتین همچنین حمایت خود را از سیاست دولت نیکولاس مادورو با هدف حفاظت از منافع و حاکمیت ملی در مواجهه با فشارهای فزاینده خارجی اعلام کرد.