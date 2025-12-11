هشدار بارش رگباری در تهران

تصویری از باران دیروز تهران

به گزارش تابناک، اداره کل هواشناسی استان تهران پیرو هشدار زرد رنگ پیشین خود مبنی بر بارش باران و رعد و برق در پایتخت اعلام کرد: از بعد ازظهر امروز پنجشنبه تا اواخر وقت پیرو هشدارهای هواشناسی استان تهران، به دلیل نفوذ توده ضخیم ابر دارای آب قابل ملاحظه بارش، به ویژه در نیمه غربی و شمالی استان تهران، شرایط بارش متوسط تا نسبتاً شدید با آب گرفتگی در بعضی نواحی و احتمال جاری شدن روان آب و رخ داد سیلاب موقت مورد انتظار است.

شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، شهرقدس، ملارد، بهارستان، شمیران، شهر ری، غرب و شمال تهران، پردیس، لواسان از این دسته نواحی هستند که مخاطره بارش رگباری دارند. حتی در بخش‌های جنوبی هم که دیروز بارش کمی داشتند یا بارش نداشتند، مانند شهر ری، پاکدشت، قرچک، پیشوا و ورامین امروز بعد از ظهر شرایط رگبار باران دارند و آبگرفتگی موقت در بعضی معابر دور از انتظار نیست.

انتظار می‌رود طی ساعات آینده بارش شروع شود به ویژه از غروب تا پاسی پس از نیمه شب (بامداد جمعه) در سطح استان شرایط بارندگی است. دامنه و ارتفاعات شرایط بارش برف و ارتفاعات بالادست برف و کولاک مورد انتظار است. همچنین در بعضی ساعات فردا و پس فردا (از غروب تا ساعات اولیه صبح) رخداد مه و کاهش دید پیش بینی می‌شود.

گفتنی است، هشدار زرد رنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.