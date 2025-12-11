سد کرج فروکش کرد و زمین فرو نشست

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری کرج امروز، داود نجفیان در نشست تخصصی "بحران آب و آینده فضای سبز شهری" که با حضور مدیران استانی و شهری، اساتید دانشگاه و جمعی از شهروندان برگزار شد، با ارائه گزارشی نگرانکننده از وضعیت منابع آب استان، نسبت به پیامدهای شدید خشکسالی و ناترازی آبی برای کشاورزی، شرب و محیطزیست هشدار جدی داد.
مدیرعامل آب منطقهای البرز اعلام کرد: کشور حدود ۶ سال است در شرایط خشکسالی مستمر قرار دارد؛ دورهای که به گفته وی در مقایسه با دهههای گذشته کمسابقه بوده و آثار آن اکنون بهصورت کاهش بیسابقه سطح آبهای زیرزمینی، افت ذخایر سدها و فرونشست زمین در برخی نقاط استان قابل مشاهده است.
نجفیان تاکید کرد: شرایط ناترازی آب، امروز در استان نادر است و تصور میکردم با بحران امسال، باور افکار عمومی نسبت به جدیبودن موضوع تغییر کند، اما چنین نشده و هنوز عمق بحران درک نشده است.
وی با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب از حجم آب زیرزمینی از دست رفته است، گفت: کاهش شدید بارشها در سال آبی جاری وضعیت را به مراتب وخیمتر ساخته است.
کاهش ۹۰ درصدی میزان بارش در البرز/کسریها قابل جبران نیست
به گفته این مسئول، امسال بارشها در البرز ۹۰ درصد کمتر از میانگین بوده و حتی با وجود مدیریت مصرف، یک قطره هم حقابه باغات کرج از سد کرج به دلیل ناترازی شدید تامین نشد.
نجفیان سپس به وضعیت نگرانکننده سدها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تنها ۷.۵ میلیون مترمکعب آب در سد کرج وجود دارد، در حالی که سال گذشته این رقم ۶۳ میلیون مترمکعب بود.
وی با تاکید بر اینکه حتی یک زمستان و بهار پربارش نیز قادر به جبران این کسری نخواهد بود، گفت: کسری سال گذشته جبرانناپذیر است و عملاً شرایط ناترازی آب در البرز و تهران در سال آینده سختتر و پیچیدهتر خواهد شد.
یکی از نگرانیهای جدی که مدیرعامل آب منطقهای البرز به آن اشاره کرد، پدیده فرونشست زمین است؛ بحرانی خاموش که در برخی نقاط استان بهصورت نقطهای به ۳۰ سانتیمتر رسیده و از نظر کارشناسان فاجعهبار محسوب میشود.
نجفیان هشدار داد: اگر سفرههای زیرزمینی را از دست بدهیم، دیگر امکان بازیابی آن وجود ندارد. نشست زمین به معنای از دست رفتن ظرفیت طبیعی ذخیره آب و تخریب تدریجی زیرساختهای شهری و روستایی است.
دردسری به نام "ضعف باور عمومی نسبت به بحران آب"
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضعف باور عمومی نسبت به بحران را «بزرگترین چالش امروز» دانست و گفت: جامعه هنوز عمق فاجعه را باور نکرده است. تا زمانی که این باور اصلاح نشود، مدیریت مصرف، احیای آبخوانها و اجرای طرحهای سازگاری با کمآبی به نتیجه نخواهد رسید.
مدیرعامل آب منطقهای البرز با بیان بدهی سنگین استان به منابع طبیعی، افزود: به آبخوانهای استان ۹ برابر سد کرج بدهی داریم و این یعنی حجم برداشتها بهمراتب بیشتر از ظرفیت طبیعی تغذیه سفرهها بوده است.
نجفیان به نقش مهم بخش کشاورزی در مصرف آب اشاره کرد و گفت: حدود ۶۵ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف میشود؛ بخشی که در بسیاری از موارد بازدهی پایینی دارد و قیمت یارانه برق برای استخراج آب در چاهها چند برابر درآمد حاصل از محصولات کشاورزی است. الگوی فعلی کشاورزی نهتنها پایدار نیست، بلکه عامل مهمی برای تشدید ناترازی است.
وی در پایان تاکید کرد: برای عبور از بحران، لازم است تغییرات جدی در الگوی مصرف، شیوههای کشت، مدیریت منابع زیرزمینی و باور عمومی نسبت به ارزش آب ایجاد شود.
شایان ذکر است اگر مجموعه دستگاههای اجرایی، نهادهای علمی و مردم همصدا نشوند، سالهای آینده شرایط سختتری پیشرو خواهد بود و فرصت برای احیای منابع از دست رفته محدودتر میشود.