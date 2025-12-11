میلی صفحه خبر لوگو بالا
ساعت کار بانک‌ها و ادارات سراسر کشور تغییر می‌کند

بر اساس بخشنامه سراسری بنا به شرایط اضطراری و موافقت رئیس جمهور، همانند سال گذشته ساعات کار تمامی دستگاه‌ها و موسسات دولتی، بانکها، بیمه ها، شهرداری و موسسات عمومی غیردولتی از اول دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر تعیین شد.
ساعت کار بانک‌ها و ادارات سراسر کشور تغییر می‌کند

به گزارش تابناک، با ابلاغ معاون وزیر کشور به تمامی استانداران، ساعات کار تمامی دستگاه‌ها و موسسات دولتی، بانکها، بیمه ها، شهرداری و موسسات عمومی غیردولتی از اول دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر تعیین شد.

بر اساس بخشنامه سراسری معاون وزیر کشور خطاب به تمامی استانداران، بنا به شرایط اضطراری موجود در حوزه انرژی و همچنین مستند به عملکرد موفق مدیریت مصرف انرژی در سال ۱۴۰۳ با تغییر ساعت کاری و موافقت رئیس جمهور با این پیشنهاد و تاکید بر لزوم مدیریت منابع انرژی موجود تا پایان سال جاری، همانند سال گذشته ساعات کار تمامی دستگاه‌ها و موسسات دولتی، بانکها، بیمه ها، شهرداری و موسسات عمومی غیردولتی از اول دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر تعیین شد.

پنجشنبه هم که تعطیل. خدا را شکر. هرچی هست که باید باشه. آه از کارگر و کارمند بخش خصوصی
