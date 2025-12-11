میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هیچ‌گاه سراغ سلاحی که به سعادت بشری لطمه بزند، نرفته‌ایم

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: در ایران اسلامی، ملاک و مبنای ما، اخلاق دینی است، برهمین مبنا، ما هیچ‌گاه به سراغ سلاحی که به سعادت بشری لطمه بزند، نرفته‌ایم.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۹۵
| |
724 بازدید
هیچ‌گاه سراغ سلاحی که به سعادت بشری لطمه بزند، نرفته‌ایم

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ محمدحسین دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دومین همایش ملی فناوری‌های نوظهور در حوزه دفاعی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش فناوری در ایجاد بازدارندگی هرچه بیشتر در ایران اسلامی، اظهار کرد: هوش، توانمندی و خلاقیت‌های یک ایرانی در مرتبه‌ای قرار دارد که می‌تواند کارهای سخت را در جهان انجام دهد و کرسی‌های علمی قابل توجهی را نیز به دست آورد.

وی با بیان اینکه شرارت‌های اخیر دشمن در کشورمان تلخ بود، اما ما را با نیازهایی که در آینده داریم، آشنا کرد، گفت: با استفاده از سنجه‌ها و شاخص‌های دقیق، توانسته‌ایم نیازهای آتی کشور را شناسایی کرده و بانکی از نیازها ایجاد کنیم. امروز نیز در تلاشیم با اتکا به فرامین فرماندهی معظم کل قوا و بهره‌گیری از خلاقیت مدنظر ایشان، نیازهای خود را بیش از پیش مرتفع کنیم. امروز اگر به امکاناتی نیاز داشتیم، با توانمندی‌های خود، به آن دسترسی پیدا کرده‌ایم.

جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه ما اخلاق خود را بر مبنای مبانی دینی‌مان تعریف کرده‌ایم، گفت: ممکن است کشوری دیگر، اخلاقش بر مبنای تعالیم قدرت‌محور و نگاه رئالیستی مدنظر خودشان باشد اما در ایران اسلامی، ملاک و مبنای ما، اخلاق دینی است. برهمین مبنا، ما هیچ‌گاه به سراغ سلاحی که به سعادت بشری لطمه بزند، نرفته‌ایم. حتی مقام معظم رهبری نیز در مورد سلاح‌های کشتار جمعی نظر و بیانی مشخص دارند. اخلاق محوری ما، هرچند ما را در برخی زمینه‌ها محدود می‌کند، اما موجب شور و شوق برای حفاظت از جامعه و مردم عزیزمان، می‌شود.

وی در خاتمه با تاکید بر رفع نیازهای ایران اسلامی با اتکا به توانمندی‌های داخلی، خاطرنشان کرد: قرارگیری در لبه دانش و برخورداری از آگاهی نسبت به توانمندی‌های دشمن و تهدیدات موجود می‌تواند موجب برتری در جنگ شود. در ایران اسلامی نیز علاوه بر مهم، به دنبال منظم کردن توانایی‌های خودی برای رفع تهدیدات هستیم و امروز به آنچه نیاز داشته‌ایم، دست یافته‌ایم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ارتش جانشین فرمانده ارتش فناوری های نظامی توانمندی داخلی دشمن تجیهزات دفاعی
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نیروی هوایی آماده پاسخگویی به هرگونه تهدیدی است
درگیر یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار با استکبار جهانی هستیم
دریادار سیاری: هجمه‌های جدید علیه خانواده‌ها و جوانان است
رونمایی از سه سامانه پهپادی در نیروی زمینی ارتش + عکس
خط و نشان ارتش برای F۳۵
رجزخوانی‌های دشمن صرفاً مصرف داخلی دارد
دریادار ایرانی: دشمن متجاوز را ‌در دریا غرق می‌کنیم
امیر پوردستان: دشمن جرئت حمله به ایران را ندارد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
عکس: «جهانگیر فروهر» در حال صحبت با «لیلا فروهر»
مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند
آیا شُستن لباس های نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
آمریکا فعالیت ۳ دیپلمات ایرانی در نیویورک را ممنوع کرد!
چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان!
آزادی یک مادر بدهکار با کمک دانش آموزان
وضع اضطراری در واشنگتن به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
هدیه لاکچری یک مرد ایرانی به همسرش!
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۹ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dyJ
tabnak.ir/005dyJ